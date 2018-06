Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione del Morniflumato

Come qualsiasi farmaco, anche il morniflumato è in grado di provocare effetti collaterali di diverso tipo, anche se non tutti i pazienti li manifestano, o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ciascun individuo reagisce in maniera diversa alla somministrazione del principio attivo in questione. Ad ogni modo, di seguito verranno brevemente illustrati i principali effetti indesiderati che possono comparire in seguito e durante la terapia con morniflumato.

Patologie gastrointestinali

L'assunzione del morniflumato può portare alla comparsa di:

Patologie della Cute e del Tessuto Sottocutaneo

Durante la terapia a base di morniflumato possono manifestarsi effetti collaterali a carico della cute e dei tessuti sottocutanei, come:

Patologie cardiovascolari

Il trattamento a base di morniflumato potrebbe dare origine a effetti collaterali a carico del sistema cardiocircolatorio, come ipertensione o ipotensione, insufficienza cardiaca, vasculite e infarto del miocardio.

Patologie dei reni e delle vie urinarie

La terapia con morniflumato può causare:

Altri effetti collaterali

Altri effetti collaterali che possono manifestarsi in caso di assunzione di morniflumato, sono:

Reazioni allergiche anche molto gravi, fino ad arrivare allo shock anafilattico;

Cefalea e vertigini;

Trombocitopenia e/o leucopenia;

Peggioramento delle manifestazioni cutanee d'infezioni preesistenti (ad esempio, varicella);

Alterazione dei risultati dei test di funzionalità epatica;

Falso positivo al test delle urine per la determinazione dei cannabinoidi.

Disturbi relativi alla sede di somministrazione

In seguito alla somministrazione di morniflumato in forma di supposte (assunzione per via rettale), è possibile andare incontro a tossicità locale. Il rischio di incorrere in un simile effetto indesiderato aumenta all'aumentare della durata del trattamento con il farmaco.

Sovradosaggio

In caso di assunzione di una dose eccessiva di morniflumato, possono manifestarsi:

Il trattamento del sovradosaggio è generalmente sintomatico. In caso di assunzione del principio attivo per via orale, è possibile ricorrere alla lavanda gastrica o alla somministrazione di carbone attivo.