Il melanoma nodulare si presenta come una lesione cutanea generalmente rilevata rispetto al resto della pelle , cupoliforme e dalla consistenza solitamente dura. Il colore è variabile e può essere nero o blu scuro, marrone chiaro, oppure può assumere la colorazione della pelle o, eventualmente, un tono rosa-rossatro (in quest'ultimo caso, si parla più propriamente di melanoma nodulare acromico o non pigmentato ).

Quando il melanoma nodulare si presenta non pigmentato può essere confuso con un brufolo o con una lesione acneica e, per questo, non preoccupa il paziente. A differenza di un comune brufolo, tuttavia, il melanoma nodulare non tende a regredire, ma anzi continua a permanere sulla cute e ad accrescere le sue dimensioni. Inoltre, talvolta, il melanoma nodulare di colore rosa-rossatro presenta un bordo scuro pigmentato (definito come "fuga del pigmento"), chiaro segno dell'origine melanocitica della lesione. Queste caratteristiche dovrebbero far scattare il campanello dall'allarme nello stesso paziente.

Come accennato, il melanoma nodulare può manifestarsi in zone in cui non erano presenti lesioni di alcun tipo. Pertanto, non è detto che - come capita in alcune occasioni - il tumore maligno derivi da un nevo melanocitico preesistente che evolve verso una forma maligna; ma al contrario, in molti casi, si tratta di una lesione cutanea di recente formazione.

Ad ogni modo, fra le aree maggiormente interessate dallo sviluppo di melanoma nodulare, ritroviamo la testa, il collo, il tronco, le braccia e le gambe. Naturalmente, ciò non significa che il tumore non possa manifestarsi anche in altri distretti corporei.

Sviluppo del Melanoma Nodulare

Altra particolare caratteristica del melanoma nodulare è data dalla modalità con cui esso si sviluppa. Questo tumore, infatti, può manifestarsi come una lesione di nuova formazione che si sviluppa in profondità fin dalle prime fasi di crescita. A differenza di altre forme di melanoma che tendono a seguire un accrescimento radiale (ossia sulla superficie della pelle o "a macchia d'olio"), il melanoma nodulare tende a svilupparsi poco o nulla in senso radiale presentando, invece, un'elevata crescita estensiva verticale (ossia, verso le parti più profonde della cute, fino a raggiungere il tessuto sottocutaneo e i vasi sanguigni e linfatici, da cui può dare origine a metastasi).

A quali Caratteristiche Prestare Attenzione?

Visto lo sviluppo subdolo e l'aspetto talvolta "fuorviante", l'individuazione di un melanoma nodulare o comunque di una lesione sospetta in grado di spingere il paziente a rivolgersi al medico potrebbe risultare difficile. La cosa si complica ancora di più se si pensa al fatto che il melanoma nodulare non segue la cosiddetta regola ABCDE come, invece, fanno le altre forme di melanoma (per maggiori informazioni: Il Melanoma).

Tuttavia, riassumendo quanto finora detto, possiamo affermare che le caratteristiche cui prestare attenzione e che possono far sospettare la presenza di un melanoma nodulare, sono: