In Italia, la marijuana per uso terapeutico può essere prescritta dal medico solo quando i trattamenti convenzionali non danno risultati soddisfacenti o non sono più sufficienti a controllare i sintomi indotti dalle suddette patologie.

Altre Potenziali Indicazioni della Marijuana per Uso Terapeutico

Benché non ufficialmente approvata per indicazioni diverse da quelle sopra elencate, la marijuana per uso terapeutico potrebbe essere utilizzata anche nel trattamento e nel controllo della sintomatologia di altre patologie.

Come accennato, la marijuana per uso terapeutico è utile per contrastare la sintomatologia indotta dalle terapie antitumorali. Tuttavia, alcuni studi condotti sia in vitro che in vivo hanno dimostrato che i principi attivi (cannabinoidi) contenuti nella pianta - quando posti in determinate condizioni - sono in grado di inibire la crescita delle cellule tumorali. Nonostante questi risultati incoraggianti, sono comunque necessari ulteriori e più approfonditi studi prima di poter approvare l'uso della marijuana come eventuale trattamento antitumorale. Inoltre, è doveroso precisare che le modalità di assunzione della marijuana per uso terapeutico sono molto diverse rispetto a quelle utilizzate nei suddetti studi. Pertanto, il potenziale potere terapeutico della cannabis in quest'ambito è ancora tutto da valutare.

Disturbi psichiatrici

Alcuni cannabinoidi presenti all'interno della marijuana per uso terapeutico sembrano essere in grado di esercitare un'azione positiva nel trattamento di disturbi psichiatrici come ansia, schizofrenia e disturbo bipolare.

Nel dettaglio, a dimostrare queste potenziali attività terapeutiche è stato il cannabidiolo (o CBD, che dir si voglia), ossia un cannabinoide non psicoattivo. Il THC (o delta-9-tetraidrocannabinolo), invece, non sembrerebbe particolarmente utile in questo senso. Anzi, è stato dimostrato che un consumo elevato di THC predispone all'insorgenza delle suddette patologie psichiatriche.

Per tale ragione, al momento, molte varietà di marijuana per uso terapeutico ad alto contenuto di CBD sono oggetto di svariati studi in quest'ambito.

Il CBD contenuto nella marijuana per uso terapeutico si è dimostrato efficace anche nel contrastare le crisi epilettiche - riducendone frequenza e gravità - in diversi studi condotti sia su animali che sull'uomo, benché in piccola scala.