Quali Effetti Collaterali può Provocare la Marijuana per la Cura del Dolore?

Generalmente, la marijuana per la cura del dolore è ben tollerata dalla maggior parte dei pazienti. Tuttavia, ciò non significa che essa non possa provocare l'insorgenza di effetti collaterali.

Difatti, analogamente a quanto avviene per qualsiasi altro farmaco, la marijuana per la cura del dolore può causare effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano, o li manifestano in maniera differente l'uno dall'altro. I possibili effetti collaterali indotti dalla marijuana per la cura del dolore, infatti, possono variare in funzione di diversi fattori, come la durata del trattamento, la dose assunta, la via di somministrazione scelta e la sensibilità del paziente nei confronti della stessa marijuana.

Effetti collaterali acuti

Gli effetti collaterali acuti indotti dall'assunzione di marijuana per la cura del dolore, generalmente, insorgono poco tempo dopo la somministrazione e tendono a scomparire nel giro di qualche ora, o 2-3 giorni al massimo, dal termine dell'assunzione. Questi effetti dipendono - oltre che dalla sensibilità del paziente - dalla dose di marijuana assunta e consistono in:

Gli effetti psichici indotti dal consumo di marijuana per la cura del dolore sono imputabili ai cannabinoidi psicoattivi come il THC; mentre quelli non psicoattivi come il CBD non sono coinvolti in tali effetti, ma possono essere coinvolti nell'insorgenza degli effetti collaterali di tipo fisico.

Effetti collaterali a lungo termine

In seguito all'uso prolungato di marijuana per la cura del dolore possono manifestarsi effetti collaterali a lungo termine.

In particolare, si può sviluppare tolleranza per alcuni degli effetti indotti dalla sostanza, quali: gli effetti psichici, gli effetti antiemetici, gli effetti sulla pressione endooculare, gli effetti sulle funzionalità psicomotorie e gli effetti sul sistema cardiovascolare.

Inoltre, l'uso di marijuana per la cura del dolore in terapie a lungo termine può potenzialmente favorire la comparsa di dipendenza, anche se, generalmente, il rischio è minimo nell'ambito dell'uso terapeutico. Il rischio tende invece ad aumentare quando la marijuana viene assunta per scopi ricreativi (utilizzo che comunque è tuttora illegale in Italia).

Infine, in individui predisposti, l'uso di marijuana per la cura del dolore potrebbe favorire la comparsa di psicosi o altri disturbi psichiatrici.