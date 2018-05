Le macchie di Rorschach furono create dall'omonimo psichiatra dopo anni di ricerche e tentativi come strumento per la diagnosi di schizofrenia e non per determinare la personalità di un individuo come, invece, accade oggi. Difatti, l'uso delle macchie di Rorschach come strumento per l'esecuzione di un test proiettivo della personalità si diffuse solo a partire dal 1939, ossia ben diciassette anni dopo al morte dello psichiatra svizzero (1922).

Lo sapevi che…

A quanto pare, l'uso delle macchie di Rorschach per effettuare l'analisi della personalità di un individuo suscitava numerosi dubbi anche nello stesso medico svizzero. Non a caso, Rorschach utilizzava le sue macchie per diagnosticare la schizofrenia nei pazienti e non per indagarne la personalità.

Tuttavia, dopo la morte di Rorschach, quando il test iniziò ad essere impiegato per l'analisi della personalità, numerosi psicologi e psichiatri (come, ad esempio, John Exner, Bruno Klopfer e Samuel Beck) cercarono di migliorare i criteri utilizzati per interpretare i risultati del test, al fine di rendere il metodo di analisi della personalità il più rigoroso e attendibile possibile.