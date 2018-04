La macchia mongolica si contraddistingue da altre forme di melanocitosi soprattutto per il colore e per la tipica sede di localizzazione.

Questa lesione cutanea, infatti, si presenta come una macchia piana localizzata nella parte bassa della schiena - a livello lombo-sacrale - e per una caratteristica colorazione bluastra. La tonalità di blu può essere più o meno intensa e può variare da neonato a neonato, spaziando da un blu-grigiastro a un blu-viola, blu-verdastro o blu-nerastro, tutte gradazioni che possono ricordare in un qualche modo il tipico colore dei lividi. I brodi sono generalmente irregolari e non ben definiti, mentre le dimensioni sono molto variabili e possono addirittura superare i 10 centimetri di diametro.

A onor del vero, è doveroso ricordare che - seppur raramente - in alcuni casi la macchia mongolica può manifestarsi anche nella parte alta della schiena, sulle spalle, sulle braccia, sui polsi, sulle gambe o sulle caviglie. In simili situazioni, si parla più propriamente di macchia mongolica aberrante. Inoltre, in alcuni neonati è stata osservata la comparsa di più di una macchia mongolica.

Infine, altra caratteristica tipica della macchia mongolica è data dalla sua tendenza a regredire, schiarendosi gradualmente fino a scomparire del tutto con il passare del tempo. Generalmente, tale fenomeno si verifica fra i 5 e i 13 anni, tuttavia, esistono anche delle forme di macchia mongolica permanenti.