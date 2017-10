Elemento anatomico pari, l' articolazione dell'anca (o più semplicemente anca ) comprende un'impalcatura scheletrica, al cui sostegno e mobilità concorrono diversi legamenti e una serie di muscoli . Le componenti ossee costituenti l'anca sono il femore (osso della coscia) e l' osso iliaco (una delle ossa del bacino ). Il femore contribuisce con la sua regione prossimale, precisamente con la cosiddetta testa del femore e il sottostante collo del femore ; l'osso iliaco , invece, partecipa con una porzione simile a una cavità, chiamata acetabolo . L'anca è tra le articolazioni più grandi del corpo umano e appartiene alla famiglia articolare delle cosiddette enartrosi . Estremamente mobili, le enartrosi sono risultanti dall'alloggiamento di una porzione ossea convessa (la testa del femore, nel caso dell'anca) in una porzione ossea concava (l'acetabolo, nel caso dell'anca); inoltre, sono fornite di liquido sinoviale e strati di cartilagine (“ cartilagine articolare ”), il cui scopo è, per entrambi, ridurre le frizioni interossee e gli urti da impatto (se per assurdo fossero prive di tali elementi, la porzione ossea convessa e la porzione ossea concava sfregherebbero tra loro in modo da deteriorarsi vicendevolmente). L'anca è fondamentale per le capacità motorie dell'essere umano; grazie a lei, infatti, un individuo può assumere la stazione eretta, camminare , correre, saltare ecc.

La lussazione dell' anca è l'infortunio dell'anca, di origine traumatica, in cui la testa delfemore fuoriesce dall' acetabolo . Comune conseguenza di incidenti automobilistici frontali e delle cadute da posizioni elevate, la lussazione dell'anca è responsabile di forte dolore e dell'incapacità di muovere l'arto interessato. La diagnosi di lussazione dell'anca si fonda generalmente sull'esame obiettivo, l' anamnesi e un test radiologico come i raggi X del bacino . La terapia consiste nella riduzione manuale della lussazione, nei casi meno gravi, mentre prevede l'intervento chirurgico, nei casi più severi.

Le statistiche dicono che le persone vittime di lussazione dell'anca a origine traumatica sviluppano una predisposizione all' artrosi dell'anca , condizione nota anche come coxartrosi .

I tipici sintomi della lussazione dell'anca a origine traumatica sono forte dolore all'anca e incapacità di muovere l'arto inferiore interessato . Se il trauma scatenante l'infortunio in questione ha pregiudicato anche la buona salute di alcune strutture nervose passanti per l'anca, ai sintomi sopraccitati si aggiungono anche intorpidimento e insensibilità a livello della gamba, della caviglia e/o del piede (chiaramente dell'arto inferiore coinvolto).

In genere, la diagnosi di una lussazione dell'anca a origine traumatica si basa su: l'esame obiettivo, l'anamnesi e un esame radiologico come i raggi X del bacino o una risonanza magnetica nucleare del bacino.

Terapia

Il trattamento della lussazione dell'anca a origine traumatica varia in relazione alla gravità dell'infortunio. Infatti, se la lussazione dell'anca è lieve (dove per lieve s'intende che non è associata a fratture o altre complicanze), per ripristinare il normale assetto articolare è sufficiente una manipolazione dell'arto interessato, nota anche come riduzione manuale; se invece la lussazione dell'anca è severa (dove per severa s'intende che è associata a complicanze), per ristabilire il normale assetto dell'articolazione dell'anca è indispensabile ricorrere alla chirurgia.

Riduzione manuale

La riduzione manuale consiste in alcuni movimenti specifici dell'arto inferiore coinvolto, che permettono alla testa del femore di rientrare nell'acetabolo. Chiaramente, a occuparsi della riduzione manuale di una lussazione dell'anca è un medico specializzato in pratiche simili.

La riduzione manuale delle lussazioni dell'anca deve avvenire il più presto possibile da quando ha avuto luogo l'infortunio e impone la somministrazione al paziente di un forte sedativo o un anestetico, in quanto, in caso contrario, risulterebbe molto dolorosa.

Per stabilire se la riduzione manuale ha avuto successo, il medico che ha eseguito la suddetta manipolazione sottopone il paziente a un esame radiologico del bacino (raggi X, risonanza magnetica nucleare o TAC).

Importante Se non avviene entro 6 ore dall'evento traumatico che ha provocato la lussazione dell'anca, la riduzione manuale potrebbe essere ineseguibile.

In tali frangenti, l'unica soluzione terapeutica disponibile è la chirurgia.

Trattamento chirurgico

La terapia chirurgica di una grave lussazione dell'anca può prevedere interventi terapeutici su ossa fratturate (acetabolo e/o testa del femore), interventi terapeutici su nervi, muscoli e/o tendini danneggiati passanti in prossimità dell'anca, la rimozione di frammenti ossei isolati ecc.

Gli interventi chirurgici per la cura di una lussazione dell'anca sono operazioni invasive, che richiedono il ricorso all'anestesia generale.

Cosa fare dopo il trattamento?

Sia dopo la riduzione manuale che dopo il trattamento chirurgico, il paziente che è stato vittima di una lussazione dell'anca deve stare a riposo qualche giorno, dopodiché iniziare uno specifico programma di riabilitazione fisioterapica.

La durata della riabilitazione fisioterapica è tanto più lunga, quanto più severa è stata la lussazione dell'anca e quanto più invasivo è stato il trattamento.