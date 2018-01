Come si Esegue il Lifting?

Il lifting è un intervento chirurgico che si può effettuare sia mediante anestesia locale con sedazione profonda in regime di day hospital, sia in anestesia generale. La scelta di ricorrere ad un tipo di anestesia piuttosto di un altro spetta al medico chirurgo e dipende dal tipo di lifting che si vuole effettuare e dall'eventuale esecuzione di altri trattamenti di medicina estetica in associazione al lifting.

In funzione dell'area del volto su cui è necessario intervenire, le incisioni possono essere praticate a livello della regione temporale, dietro o in corrispondenza dell'attaccatura dei capelli, sotto la palpebra inferiore, nella parte inferiore della guancia, sotto il mento e/o dietro le orecchie. In qualsiasi caso, le incisioni vengono sempre praticate in corrispondenza di pieghe cutanee o in corrispondenza di aree poco esposte a livello delle quali le future cicatrici non saranno visibili.