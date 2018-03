Esiste una Cura per la Leucodistrofia Metacromatica?

Purtroppo, al momento non esiste una cura definitiva per la leucodistrofia metacromatica e le terapie attualmente fornite ai pazienti sono perlopiù di supporto e sintomatiche.

In alcuni casi selezionati, nei pazienti affetti dalle forme tardo-infantili o giovanili, è possibile prendere in considerazione l'opportunità di eseguire un trapianto di midollo osseo o di cellule staminali da cordone ombelicale, allo scopo di cercare di ripristinare le funzionalità neurocognitive. Tuttavia - oltre ad essere una procedura molto complessa - l'efficacia di un trapianto di midollo osseo nell'ambito della leucodistrofia metacromatica non è garantita.

Speranze Future per la Leucodistrofia Metacromatica: la Terapia Genica

Per il trattamento della leucodistrofia metacromatica è attualmente in fase di studio il ricorso alla terapia genica. Questo particolare tipo di terapia si prefigge lo scopo di trattare malattie genetiche come la leucodistrofia metacromatica inserendo materiale genetico "corretto" e non mutato all'interno delle cellule del paziente.

A questo proposito, un interessante approccio basato sulla terapia genica che ha dato risultati incoraggianti è stato condotto proprio in Italia, a partire dal 2010, presso l'Istituto San Raffaele-Telethon di Milano. Il protocollo terapeutico messo a punto in questa sede prevede il prelievo di cellule staminali dal midollo osseo del paziente, la correzione del materiale genetico in laboratorio mediante l'introduzione del vettore contenente il gene non mutato (definito "gene terapeutico") e la reintroduzione delle cellule nel paziente. Lo studio in questione ha coinvolto diversi pazienti, sia in fase pre-sintomatica che nelle fasi iniziali della malattia (manifestazione dei primi sintomi). Il trattamento dei pazienti in fase pre-sintomatica è stato possibile perché la malattia è stata diagnosticata precocemente poiché presente nei fratelli maggiori degli stessi pazienti.

I risultati ottenuti sono stati molto incoraggianti per quel che riguarda otto dei pazienti in fase pre-sintomatica che hanno tratto benefici significativi dal trattamento con la terapia genica (prevenzione della comparsa della malattia o arresto della sua progressione). Per quanto riguarda i pazienti che manifestavano già i primi sintomi di leucodistrofia metacromatica, i risultati ottenuti sono stati più variabili e sono, pertanto, necessarie ricerche più approfondite per poter determinare se la terapia genica può rivelarsi efficace anche dopo l'esordio della malattia.

Ad ogni modo, la terapia genica, attualmente, sembra essere l'unico approccio terapeutico in grado di offrire una speranza concreta ai pazienti affetti da leucodistrofia metacromatica.