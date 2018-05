Volumizzare le Labbra Sottili con il Lipofilling

Il lipofilling è un trattamento di medicina estetica che può essere utilizzato per rimpolpare le labbra sottili, così come può essere utilizzato per dare volume e riempire altre aree del volto o del corpo (seno, glutei, ecc.), o ancora per riempire ed appianare le rughe.

Anche noto con il nome di "intervento di lipostrutturazione", il lipofilling è una tecnica di medicina estetica che prevede il prelievo di grasso dal paziente in aree in cui questo è fisiologicamente più abbondante (ad esempio, cosce, addome, ecc.) e la sua successiva re-iniezione nelle aree da rimpolpare sullo stesso paziente.

Più nel dettaglio, il lipofilling si esegue prelevando tessuto adiposo dallo stesso paziente (grasso autologo) in una zona in cui questo è presente in grande quantità. Dopodiché, il grasso autologo viene sottoposto ad un processo di purificazione mediante centrifuga per poi essere iniettato nelle aree corporee del paziente che necessitano di volume.

L'uso del lipofilling per rimpolpare le labbra sottili si sta diffondendo molto poiché permette di ottenere risultati estremamente naturali con un rischio di sviluppare allergie praticamente nullo. Di contro, il grasso autologo iniettato tende ad essere parzialmente riassorbito nei primi periodi dopo il trattamento in una percentuale non prevedibile. A causa di questo fenomeno, perciò, potrebbe essere necessario effettuare più di un trattamento.