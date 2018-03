Gli Integratori per la Memoria sono Veramente Efficaci?

Benché la capacità di incrementare memoria e concentrazione sia stata confermata da adeguati studi per alcuni dei suddetti ingredienti, la reale efficacia degli integratori per la memoria che li contengono rimane ancora oggetto di dibattito. Difatti, mentre alcuni sostengono che l'assunzione di questi prodotti possa effettivamente apportare un beneficio (quando il calo di memoria NON è causata da patologie); molti altri affermano che l'uso di integratori per la memoria non sia utile, poiché le concentrazioni di sostanze attive in essi contenuti non sono sufficienti per espletare l'effetto voluto. Effettivamente, gli studi condotti circa le proprietà dei singoli ingredienti contenuti negli integratori alimentari in questione sono stati condotti utilizzando le sostanze concentrate, in quantità non consentite all'interno degli integratori alimentari. Di contro, sono diversi i dati empirici che confermano una certa utilità derivante dall'uso di questi prodotti. Tuttavia, si riscontra una grande variabilità fra un individuo e l'altro: se per alcuni l'assunzione d'integratori per la memoria si è rivelata utile, per altri il risultato sperato non è stato raggiunto.

Concludendo, l'uso di integratori per la memoria potrebbe rivelarsi utile in quelle situazioni non patologiche caratterizzate da forte stress e conseguente calo della funzioni cognitive (memoria, attenzione, concentrazione, ecc.), ma l'efficacia derivante dall'assunzione di questi prodotti può variare da persona a persona.