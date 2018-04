Possibili Cause di Insonnia in Gravidanza

Le cause dell'insonnia in gravidanza possono essere di diversa origine e natura. Difatti, il disturbo può essere scatenato da:

Cause fisiche : come accennato, i cambiamenti che avvengono nella forma del corpo e all'interno dell'organismo della gestante possono ripercuotersi negativamente sul riposo notturno.

: come accennato, i cambiamenti che avvengono nella forma del corpo e all'interno dell'organismo della gestante possono ripercuotersi negativamente sul riposo notturno. Cause ormonali : lo stravolgimento dei livelli ormonali - fenomeno che naturalmente si verifica durante la gravidanza - ha la capacità di influenzare il sonno della donna.

: lo stravolgimento dei livelli ormonali - fenomeno che naturalmente si verifica durante la gravidanza - ha la capacità di influenzare il sonno della donna. Cause emotive : la gravidanza rappresenta un particolare periodo della vita della donna, delicato e ricco di cambiamenti che portano la gestante a percepire moltissime emozioni e sensazioni, talvolta positive e talvolta negative. Entrambe le tipologie possono influire sulla capacità di addormentamento e sulla qualità del sonno.

: la gravidanza rappresenta un particolare periodo della vita della donna, delicato e ricco di cambiamenti che portano la gestante a percepire moltissime emozioni e sensazioni, talvolta positive e talvolta negative. Entrambe le tipologie possono influire sulla capacità di addormentamento e sulla qualità del sonno. Cause patologiche: in alcuni casi, purtroppo, l'insonnia potrebbe rappresentare il sintomo di alcune malattie psichiatriche che possono colpire la gravida, come ansia e depressione.

Le suddette cause possono dare origine all'insonnia in gravidanza in qualsiasi momento, tuttavia - escludendo le cause di natura patologica che possono manifestarsi indifferentemente in qualsiasi mese della gravidanza - ogni fase della gestazione si caratterizza per la presenza di fattori diversi che possono causare il suddetto disturbo del sonno.

Primo Trimestre di Gravidanza

Nel primo trimestre di gravidanza le principali cause che possono favorire la comparsa dell'insonnia sono riconducibili soprattutto ai cambiamenti ormonali (aumento dei livelli di estrogeni e di progesterone) che tipicamente si verificano in questo periodo, cui conseguono la comparsa di frequenti attacchi di nausea e vomito, la comparsa di stanchezza diurna che porta la gestante ad effettuare frequenti riposini durante il giorno e l'aumento della frequenza di minzione che può causare il risveglio notturno. A tutto questo, si aggiungono le cause emozionali derivanti dall'eccitazione e, talvolta, dalle preoccupazioni che possono manifestarsi nella futura mamma. Per quanto riguarda le cause fisiche, invece, esse possono essere trascurabili durante il primo trimestre di gravidanza, poiché i cambiamenti che avvengono nel corpo della donna, generalmente, non sono così marcati da poter essere considerati responsabili dell'insonnia.

Secondo e Terzo Trimestre di Gravidanza

Man mano che la gravidanza procede aumentano i cambiamenti nel corpo della donna, a partire dal secondo trimestre, infatti, iniziano i movimenti fetali e si assiste ad un incremento graduale delle dimensioni della pancia. Tutto ciò può influenzare negativamente il riposo della gestante che può faticare ad addormentarsi e a mantenere il sonno a causa dei movimenti del feto e, allo stesso tempo, potrebbe incontrare delle difficoltà nel trovare una posizione comoda per dormire (ad esempio, le donne abituate a dormire in posizione prona - cioè a pancia in giù - non possono più assumere questa postura a causa dell'aumento delle dimensioni del pancione). Inoltre, in seguito all'accrescimento del feto e all'eventuale pressione da esso esercitata sulla vescica, si può andare incontro ad un ulteriore aumento della frequenza di minzione.

In aggiunta a tutto ciò, possono manifestarsi anche altri disturbi in grado di favorire la comparsa di insonnia in gravidanza, quali bruciore di stomaco e gastrite, crampi e sensazione di formicolio alle gambe.

Verso il termine della gravidanza, inoltre, i livelli di ormoni nel corpo della gestante subiscono altre variazioni. Nel dettaglio, si assiste all'aumento della produzione di ossitocina in preparazione del travaglio. Tale ormone - indubbiamente utile per il parto e per la successiva fase di allattamento - può tuttavia influire negativamente sul riposo notturno, dando origine a insonnia.

Naturalmente, le cause emozionali non mancano neppure nel secondo e nel terzo trimestre di gestazione; al contrario, generalmente il mix di eccitazione e preoccupazione tende a farsi più marcato con l'avvicinarsi della data del parto.