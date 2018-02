Come si Prepara l'Infuso di Zenzero?

L'infuso di zenzero può essere preparato sia partendo dal rizoma fresco, sia partendo dal rizoma essiccato.

Il rizoma essiccato si può acquistare in negozi specializzati come le erboristerie. Se, invece, si vuole utilizzare il rizoma fresco, lo si può acquistare anche al supermercato.

Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, l'infuso di zenzero è preparato con il rizoma essiccato e ridotto in polvere.

In alternativa, in commercio è possibile trovare le bustine (simili a quelle del tè) già pronte per essere messe in infusione.

Ad ogni modo, se non si acquistano le bustine pronte all'uso e se non si acquista il rizoma già polverizzato, prima di procedere con l'infusione, è necessario preparare la droga. Nel dettaglio, se si acquista il rizoma intero, esso dovrà essere finemente sminuzzato. Dopodiché, si può procedere nel seguente modo:

Porre il rizoma di zenzero sminuzzato (o la bustina) all'interno di un recipiente.

Portare all'ebollizione circa 250-300 ml di acqua.

Una volta raggiunta l'ebollizione, interrompere il riscaldamento e versare subito l'acqua bollente nella tazza contenente lo zenzero.

Lasciare in infusione per almeno 10-15 minuti.

Filtrare il tutto con carta da filtro, con una garza o con un colino da tè. Il tipo di filtrazione dipenderà dalle dimensioni del rizoma sminuzzato. Qualora si utilizzasse la bustina pronta all'uso, sarà sufficiente rimuoverla dalla tazza così com'è.

Bere l'infuso di zenzero ancora caldo.

All'infuso di zenzero così ottenuto si può aggiungere una fetta di limone, o eventualmente solo la scorza. Inoltre, in funzione dei propri gusti, l'infuso di zenzero può anche essere dolcificato, ad esempio, con miele oppure con zucchero di canna.

Caratteristiche dell'operazione di Infusione

L'operazione attraverso la quale si prepara l'infuso di zenzero è la cosiddetta infusione che consiste, stanzialmente, nel far macerare la droga della pianta in acqua bollente.

Rispetto alla decozione, che prevede di far bollire droga e acqua insieme per periodi di tempo variabili, l'infusione è un processo di estrazione a caldo più blando.

Generalmente, viene utilizzato per estrarre principi attivi da droghe vegetali non troppo consistenti (come fiori, foglie, ecc.), ma può essere impiegato anche per estrarre principi attivi da cortecce, radici e rizomi, in particolare, quando si vuole limitare la degradazione di eventuali principi attivi termolabili presenti all'interno della pianta.

Tuttavia, è doveroso precisare che con la preparazione dell'infuso di zenzero non è possibile conoscere con esattezza quali e quanti principi attivi vengono estratti e, di conseguenza, assunti. Oltre a ciò, dal momento che la macerazione del rizoma viene effettuata in acqua, i principi attivi estratti saranno di natura idrofila; mentre quelli di natura idrofoba difficilmente passeranno in soluzione.