Perché è Importante Conoscere il Tempo di Incubazione della Varicella

La conoscenza del tempo di incubazione della varicella e di ciò che avviene durante questo periodo è utile per capire con quale meccanismo il virus è in grado di dare origine alla malattia o alle eventuali complicanze. Conoscere il tempo di incubazione della varicella e la modalità con cui avviene il contagio, inoltre, potrebbe rivelarsi utile per prevenire o perlomeno cercare di controllare la diffusione dell'infezione.

Gli individui non immuni entrati in contatto con pazienti che hanno sviluppato la varicella - sia prima che dopo la comparsa dei sintomi - presentano un'elevata probabilità (ma non la certezza assoluta) di essere stati anch'essi infettati dal virus. In una simile situazione, sarebbe bene evitare - o, comunque, cercare di limitare per quanto possibile - lo stretto contatto con le persone particolarmente esposte al rischio di contrarre la malattia e di andare incontro a complicazioni, come i pazienti immunodepressi, le donne in gravidanza, le madri che allattano al seno e i neonati (per maggiori informazioni, leggi anche "Varicella: Cura e Vaccinazione"). Difatti, come abbiamo visto, i pazienti che sviluppano l'infezione, iniziano ad essere contagiosi molto prima della comparsa delle manifestazioni cutanee che caratterizzano la malattia (subito dopo la fine del periodo di incubazione della varicella e durante la fase prodromica).