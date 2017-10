Il granuloma piogenico è un tumore vascolare benigno, che trae origine dalla proliferazione rapida e incontrollata di una cellula epiteliale di un vaso sanguigno con sede cutanea o situato su una mucosa . Le precise cause del granuloma piogenico sono sconosciute; sulla base di certe osservazioni, tuttavia, i medici ritengono che, sulla comparsa del tumore in questione, possano incidere circostanze o eventi come: le ferite cutanee, le ustioni , le punture di insetto , la gravidanza , l'uso della pillola anticoncezionale , l'assunzione di certi farmaci (es: chemioterapici , retinoidi sistemici ecc.), le ferite cutanee da sfregamento ripetuto ecc. Il tipico granuloma piogenico ha l'aspetto di un nodulo o una papula di colore rosso, grande non più di un paio di centimetri, che, se sottoposto a urti, è protagonista di sanguinamenti. La terapia del granuloma piogenico varia in relazione a tre fattori, che sono: le dimensioni del tumore, la sede del tumore e i probabili fattori favorenti la formazione dello stesso.

A dispetto di quanto suggerirebbero i termini “granuloma” e “piogenico”, il granuloma piogenico non è né qualcosa di direttamente correlato a un'infezione né una formazione purulenta (cioè che produce pus ). In altre parole, il granuloma piogenico non risponde alle definizioni canoniche di granuloma e piogenico, presenti nei testi di patologia

Il granuloma piogenico è un tumore benigno che può colpire qualsiasi etnia, quindi è diffuso in tutto il Mondo. La sua formazione è rara e poco comune, rispettivamente, nei bambini al di sotto dei 6 mesi e negli adulti (anziani compresi), mentre è abbastanza diffusa nei bambini, nei giovani adulti e nelle donne in età fertile (per quest'ultima circostanza si ricorda la relazione esistente tra la gravidanza e il granuloma piogenico).

I medici non hanno ancora individuato con precisione le cause del granuloma piogenico, tuttavia hanno diversi sospetti; sulla base di alcuni rinvenimenti, infatti, ritengono che possano influire sulla formazione del suddetto tumore vascolare diversi fattori, quali:

Sintomi e complicanze

Ai suoi esordi, il granuloma piogenico ha l'aspetto di una piccola macchia di colore rosso (maggior parte dei casi) o di un colore intermedio tra il marrone e il rosso (minoranza dei casi)

Col passare dei giorni/settimane, diventa progressivamente più grande (in genere non supera i 2 centimetri di diametro, ma in rari casi può arrivare anche a 5 centimetri) e assume le sembianze di una papula o un nodulo; nel frattempo, potrebbe anche mutare il proprio colore, passando da rosso a viola, da rosso a giallo o da rosso a una via di mezzo tra il blu e il nero.

Talvolta, abbandona l'aspetto di papula/nodulo, per una conformazione polipoide, caratterizzata da una sorta di colletto alla base.

Una volta maturato, il granuloma piogenico può essere protagonista di sanguinamenti (specie se oggetto di traumi o urti), può formare una crosta e/o può ulcerare, risultando, in quest'ultimo caso, anche molto doloroso.

Dove può formarsi un granuloma piogenico?

Le sedi anatomiche che più frequentemente ospitano il granuloma piogenico sono: la testa, il collo, il tronco, la schiena e le estremità degli arti (quindi mani, dita delle mani, piedi e dita dei piedi); tuttavia, è bene precisare che, seppur raramente, i granulomi piogenici possono accrescersi anche su: la mucosa labiale, i genitali esterni, le palpebre, le mucose intra-orali, la congiuntiva oculare e la cornea.

Per ragioni ancora sconosciute, nelle donne incinte, il granuloma piogenico si forma classicamente sulla mucosa intra-orale della mascella.

Il granuloma piogenico può essere una presenza solitaria oppure multipla

Il granuloma piogenico è solitamente una presenza solitaria, cioè un nodulo o una papula singola; in rarissime occasioni, però, può capitare che compaia in veste di noduli o papule multipli.

Complicanze

Il granuloma piogenico non è mai oggetto di un'evoluzione in senso maligno; in altre parole, non capita mai che diventi un tumore di natura maligna.

L'unica complicanza degna di nota, a cui può andare incontro il granuloma piogenico, è la facilità al sanguinamento anche dopo urti banali.