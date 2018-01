Dosi e modalità d'uso variano in funzione di diversi fattori, quali la via di somministrazione del rimedio omeopatico (orale o parenterale), il tipo di formulazione impiegata, la tipologia e la gravità del disturbo che si deve trattare (fase acuta o cronica).

Il medico omeopata, perciò, stabilirà quale posologia e quale via di somministrazione meglio si adattano a ciascun paziente. Inoltre, per incrementare l'efficacia del trattamento, il medico potrebbe decidere di somministrare Galium Heel in associazione ad altri rimedi omeopatici.

Ad ogni modo, di seguito sono riportate alcune indicazioni circa le dosi di Galium Heel solitamente impiegate in terapia.

Galium Heel Gocce Orali

Quando utilizzato in forma di gocce orali, si consiglia l'assunzione di 10-15 gocce di Galium Heel tre volte al dì. Le gocce dovranno essere diluite in poca acqua, sorseggiate lentamente e trattenute in bocca per qualche istante prima di essere deglutite.

Galium Heel Soluzione per Iniezione

Quando Galium Heel viene utilizzato in forma di soluzione pronta per l'iniezione, la dose impiegata può variare a seconda che il disturbo da trattare si trovi in fase acuta o in fase cronica: