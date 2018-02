Nel caso in cui la malattia sia provocata da ceppi di Staphylococcus aureus meticillino-resistenti (MRSA), invece, la terapia diventa più difficoltosa e richiede l'uso di antibiotici diversi dalle penicilline. In simili situazioni, si può ricorrere, ad esempio, all'uso della vancomicina o del linezolid .

Nei casi più gravi di foruncolosi e nei casi di foruncolosi ricorrente, il medico potrebbe decidere di prescrivere farmaci antibiotici per via orale ( penicilline , cefalosporine ).

Trattandosi di una malattia causata da un'infezione di natura batterica, solitamente il trattamento della foruncolosi prevede la somministrazione di farmaci antibiotici per uso topico ; come, ad esempio, la clindamicina ( Dalacin T ®).

A causa del rischio di sviluppo di antibiotico-resistenze, si cerca di limitare il più possibile il ricorso a farmaci antibiotici . Ad ogni modo, qualora l'uso di questi farmaci risulti indispensabile, il trattamento non dovrebbe essere protratto per lunghi periodi di tempo.

Per contrastare la foruncolosi, in aggiunta al trattamento con antibiotici, il medico può decidere di intervenire praticando l'incisione dei noduli e il conseguente drenaggio del pus contenuto al loro interno. Quest'operazione è più delicata di quanto si possa pensare e - al fine di evitare complicazioni - deve essere eseguita in ambienti idonei, con strumenti sterili e da personale sanitario.

Rimedi Naturali

Trattandosi di un disturbo che coinvolge ampie aree di cute e caratterizzato da un'intensa infiammazione, il ricorso ai rimedi naturali per trattare la foruncolosi potrebbe non solo risultare inefficace, ma addirittura essere controproducente poiché non si interviene rapidamente con i trattamenti più adeguati, consentendo in questo modo all'infezione e all'infiammazione di progredire.

È molto più probabile che il ricorso ai rimedi naturali si riveli utile nel caso in cui si manifesti un singolo foruncolo, evento non insolito che può manifestarsi in qualsiasi individuo. Ad ogni modo, nella maggior parte dei casi, i foruncoli che compaiono singolarmente tendono a guarire spontaneamente nel giro di breve tempo.