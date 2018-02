Quali sono le Cause e i Fattori di Rischio della Forfora Secca?

Benché le esatte cause che portano alla formazione della forfora secca non siano ancora del tutto chiare, si ritiene che il principale responsabile sia da ricercare nell'aumento della velocità del ricambio cellulare. Aumento che, a sua volta, può essere causato e/o esacerbato dalla crescita incontrollata di Malassezia furfur (o Pityrosporum ovale). Questo microorganismo è un lievito che vive sul cuoio capelluto della gran parte delle persone ma che, in determinate circostanze, può comportarsi da patogeno opportunista. Malassezia furfur si nutre delle sostanze contenute all'interno delle secrezioni sebacee del cuoio capelluto; quando la situazione lo consente, questo lievito inizia a replicarsi in maniera eccessiva e incontrollata, favorendo la desquamazione del cuoio capelluto con accelerazione del turnover cellulare.

Fra gli altri fattori che possono favorire, esacerbare o contribuire alla formazione della forfora secca ritroviamo:

Pelle secca , questa condizione può favorire la formazione di questo tipo di forfora perché una cute secca e disidratata si desquama più facilmente;

, questa condizione può favorire la formazione di questo tipo di forfora perché una cute secca e disidratata si desquama più facilmente; Situazioni di forte stress ;

; Utilizzo di shampoo e prodotti per capelli di scarsa qualità , troppo aggressivi e/o inadatti al proprio tipo di pelle;

, troppo e/o inadatti al proprio tipo di pelle; Uso di prodotti o lozioni a base alcolica (difatti, l'alcol disidrata il cuoio capelluto favorendone la desquamazione);

Abbassamento delle difese immunitarie (questa condizione può favorire la replicazione di Malassezia furfur e di altri microorganismi sul cuoio capelluto)

Secondo alcuni, inoltre, la forfora secca potrebbe essere causata da una lieve forma di dermatite seborroica. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, questa tipologia di dermatite è associata alla comparsa di forfora grassa.

Ruolo dell'Alimentazione

Così come accade per la forfora grassa, anche per quanto riguarda la forfora secca sono in molti a sostenere che la sua formazione possa essere connessa ad una cattiva alimentazione e a diete sbilanciate. Ferma restando l'importanza di seguire una dieta varia ed equilibrata, questa ipotesi non viene accettata da tutti i dermatologi e, perciò, rimane ancora oggi oggetto di diversi dibattiti.

Forfora Secca e Fegato

In merito alla ricerca della causa scatenante la forfora secca, è stata avanzata l'ipotesi che questo disturbo possa derivare dalla presenza di disfunzioni e disturbi del fegato, come, ad esempio, l'insufficienza epatica. In verità, tale teoria suscita ancora diversi dubbi e, per questo, è rifiutata da svariati medici.