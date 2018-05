A differenza di quanto avviene per l'ipotiroidismo che, come sopra affermato, prevede la somministrazione di una terapia ormonale sostitutiva, il trattamento dell'ipertiroidismo non è altrettanto semplice. Difatti, la strategia terapeutica da attuare per ripristinare le condizioni di eutiroidismo in pazienti ipertiroidei può variare di molto in funzione della causa che ha scatenato il problema. Di seguito, verranno illustrati i trattamenti solitamente impiegati in simili situazioni.

La rimozione parziale della ghiandola, invece, non sempre richiede la somministrazione di ormoni tiroidei sintetici; tuttavia, è pur vero che essa rappresenta una delle cause scatenanti l'ipotiroidismo primitivo. In presenza di una simile evenienza, il paziente dovrà perciò ricorrere all'assunzione di levotiroxina sodica e/o di liotironina sodica .

La terapia con iodio radioattivo prevede la somministrazione in dosi relativamente elevate - generalmente, per via endovenosa - dello iodio 131 , un isotopo radioattivo che, una volta assunto, viene assorbito dalla ghiandola tiroide. La radioattività posseduta da questo elemento è in grado di danneggiare le cellule tiroidee che producono eccessive quantità di ormoni, diminuendo in questo modo la funzionalità della ghiandola e migliorando il quadro clinico dell'ipertiroidismo che, lentamente, si sposterà verso una condizione di eutiroidismo. Un simile trattamento viene effettuato soprattutto in presenza di tumori della tiroide, in alcuni casi, anche in preparazione ad interventi di tiroidectomia.

Terapia Farmacologica con Farmaci Antitiroidei

La terapia farmacologica a base di farmaci antitiroidei può essere utilizzata in preparazione all'intervento chirurgico di rimozione della tiroide (tiroidectomia), in preparazione alla terapia con iodio radiomarcato, oppure come unico trattamento nei casi in cui non è possibile intervenire chirurgicamente. Il principio attivo solitamente impiegato in simili occasioni è il tiamazolo, anche noto come metimazolo (Tapazole®).

Altro principio attivo dotato di azione antitiroidea che viene somministrato nel tentativo di ripristinare le condizioni di eutiroidismo nei pazienti ipertiroidei è rappresentato dal perclorato di potassio (Pertiroid®).

