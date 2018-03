Poiché la clorofilla possiede una struttura chimica vagamente simile a quella del gruppo eme dell'emoglobina endogena , i sostenitori del pigmento verde contenuto in grandi quantità nell'erba di grano ritengono che anch'esso sia in grado di trasportare ossigeno nel sangue , migliorando quindi l'ossigenazione dei tessuti e dell'organismo in generale. Una simile teoria non ha alcun fondamento scientifico ed è assolutamente falsa, senza contare che nel suo nucleo centrale, la clorofilla presenta un atomo di magnesio e non di ferro come, invece, avviene nell'emoglobina. Oltre a ciò, anche se la clorofilla possedesse proprietà del genere (e non è questo il caso), non sarebbe comunque in grado di raggiungere il circolo ematico dal momento che viene degradata dagli enzimi digestivi .

In molti attribuiscono alla clorofilla proprietà analoghe a quelle dell' emoglobina , una proteina fondamentale per il trasporto di ossigeno all'interno dell'organismo.

Esistono Studi in Grado di Confermare le Proprietà ascritte all'Erba di Grano?

Sull'erba di grano sono stati effettivamente portati a termine alcuni studi che potrebbero, almeno in parte, confermarne alcune proprietà. Tuttavia, tali studi sono stati condotti perlopiù in vitro o su animali e comunque in piccola scala. Per tale ragione, essi non sono certo sufficienti a supportare le indicazioni simil-terapeutiche che vengono attribuite alla pianta.

Erba di Grano e Diabete

Uno studio relativamente recente (2014) condotto sull'uso dell'erba di grano in presenza di diabete mellito ha dimostrato che questo prodotto potrebbe esercitare un ruolo anti-iperglicemico. Tuttavia, tale studio è stato condotto su ratti e non sull'uomo. Pertanto, nonostante il risultato positivo, non si può certo pensare che l'azione ipoglicemizzante possa essere esercitata anche sull'uomo e, soprattutto, non si può affermare con certezza che l'uso dell'erba di grano in presenza di diabete mellito sia del tutto privo di rischi.

Erba di Grano e Iperlipidemia

Studi specifici sono stati effettuati anche per valutare la capacità dell'erba di grano di contrastare concentrazioni elevate di lipidi nel sangue. In particolare, alcuni di questi studi hanno dimostrato che la pianta potrebbe rivelarsi utile poiché potenzialmente in grado di ridurre l'iperlipidemia e il conseguente stress ossidativo da essa indotto. Pur tuttavia, anche in questo caso, si tratta di ricerche condotte solo su animali.

Erba di Grano e Attività Immunostimolante

L'azione immunostimolante dell'erba di grano è stata effettivamente confermata da uno studio condotto in vitro che ha individuato le molecole responsabili di quest'attività in alcuni oligosaccaridi presenti all'interno della pianta. Tuttavia, questo non significa che l'assunzione del succo o dell'erba di grano polverizzata possa essere veramente efficace nell'incrementare le difese immunitarie. Per chiarire meglio questo punto, ulteriori e più approfondite ricerche sarebbero necessarie.

Erba di Grano e Chemioterapia

Alcuni dei più accaniti sostenitori dell'erba di grano sono convinti del fatto che l'assunzione di questo prodotto possa migliorare l'efficacia della chemioterapia. In realtà, tale credenza non è in alcun modo supportata da dati scientifici.

Di contro, però, uno studio preliminare condotto su donne affette da tumore al seno e sottoposte a chemioterapia ha dimostrato che l'assunzione del succo di erba di grano può essere utile nel ridurre alcuni degli effetti collaterali indotti dalla terapia antitumorale, ma senza modificarne in alcun modo l'efficacia.