L'emicrania oftalmica è una particolare forma di cefalea, accompagnata da cambiamenti nella visione monoculare.

Anche il mal di testa che può accompagnare questa condizione colpisce soltanto un lato del cranio; il dolore compare entro un'ora dai problemi alla vista.

L'emicrania oftalmica è, in genere, pulsante e presenta un'intensità grave-moderata. Il disturbo può aggravarsi camminando o salendo dei gradini e può essere associato a nausea, vomito e aumento della sensibilità a luce o suoni.

Le emicranie oftalmiche sono più comuni nelle giovani donne (di solito, entro i 40 anni d'età). Inoltre, il disturbo si verifica più comunemente nei soggetti che hanno una predisposizione personale o familiare a manifestare un'emicrania con aura.

Attenzione! In qualche caso, il termine medico “emicrania oftalmica” può generare della confusione. Questo può essere usato, infatti, in modo intercambiabile per fare riferimento all'aura emicranica e all'emicrania retinica. In realtà, questi termini non sono sinonimi, ma indicano condizioni patologiche differenti rispetto all'emicrania oftalmica.

Aura emicranica

L'emicrania oculare viene descritta a volte come un'aura. Quest'ultima è un insieme di manifestazioni che precedono o accompagnano, in qualche caso, una cefalea emicranica.

Se presenti, i sintomi visivi sono di breve durata e colpiscono entrambi gli occhi, mentre l'emicrania oftalmica è monolaterale.

L'aura emicranica può essere associata ad altre manifestazioni, come sensazione di intorpidimento, nausea, vomito e aumento della sensibilità a luce o suoni. I sintomi visivi comprendono anche flash o scintillii, macchie scure, lampi di luce e punti ciechi. Talvolta, poi, l'aura può verificarsi senza mal di testa.

Emicrania retinica

L'emicrania retinica è un disturbo piuttosto raro, che comporta un dolore gravativo localizzato dietro ai bulbi oculari. Di solito, questi episodi sono ripetuti e durano diverse ore.

L'emicrania retinica è anticipata da disturbi visivi (lampi scintillanti e zone buie puntiformi) sempre a carico dello stesso occhio e a cui segue una perdita transitoria della vista, parziale o completa.

Questa condizione potrebbe segnalare qualcosa di grave; le cause sono da attribuire, infatti, a un vasospasmo retinico o a una forma oculare di infarto emicranico.

Nonostante le somiglianze con i sintomi visivi transitori e completamente reversibili associati al mal di testa con aurea, con la quale può essere confusa, l'emicrania retinica può indurre gravi conseguenze, come una cecità monoculare permanente (non in entrambi gli occhi).

Per questo motivo, è necessario assicurarsi di vedere immediatamente un medico per un trattamento tempestivo.