I ditteri sono insetti dotati di ali, quindi, in grado di volare e di spostarsi con facilità. I ditteri possono suddividersi in ematofagi e non ematofagi.

I ditteri ematofagi sono considerati veri e propri ectoparassiti; fra quelli di interesse umano, ricordiamo la zanzara comune, la zanzara tigre e numerose altre specie di zanzara, i pappataci, i tafani e la mosca tse-tse.

I ditteri non ematofagi, invece, sono considerati più che altro come dei "diffusori meccanici di patogeni". Questo perché i ditteri non ematofagi si nutrono di materiale organico di diverso tipo che potrebbe essere contaminato da svariati agenti patogeni. Attraverso le zampe, le feci e il rigurgito, questi insetti sono perciò in grado di trasportare e diffondere batteri, virus e parassiti.

Patogenicità e Manifestazioni Cliniche

La puntura dei ditteri non preoccupa tanto per il tipo di lesioni che ne derivano - che, pur tuttavia, possono risultare molto fastidiose, dolorose o pruriginose - ma preoccupa soprattutto per la potenziale trasmissione di agenti patogeni. Questi ectoparassiti ematofagi - così come i ditteri non ematofagi - possono, infatti, trasmettere batteri, virus e altri parassiti in grado di scatenare malattie molto gravi che possono colpire sia uomini che animali. Fra queste, ricordiamo: la leishmaniosi, la malattia del sonno, la febbre da virus Zika, il carbonchio, la filaria, la dengue, la chikungunya e la febbre gialla.