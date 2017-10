Ecografia Testicolare - Ecografia dei Testicoli

I testicoli , o didimi , sono le gonadi maschili , ossia gli organi sessuali primari dell'apparato riproduttore maschile deputati alla secrezione degli spermatozoi (ossia i gameti maschili ) e degli ormoni sessual i. In numero di due, i testicoli risiedono nel cosiddetto scroto , una sacca di tessuto fibro-muscolare che origina alla base del pene e prende posto tra le cosce dell'uomo. Nel maschio adulto, i testicoli misurano 3,5-4 centimetri in lunghezza e 2,5 centimetri in larghezza, possiedono un diametro antero-posteriore di circa 3 centimetri e pesano circa 20 grammi. Dal punto di vista istologico, ciascun testicolo presenta 3 linee cellulari principali:

L' ecografia testicolare è un esame strumentale basato sull'utilizzo di una sonda a ultrasuoni, che permette di visualizzare il contenuto interno dello scroto , ossia testicoli e strutture adiacenti. Veloce, per nulla invasiva, indolore e molto economica, l'ecografia testicolare è fondamentale nella diagnosi di condizioni quali: tumore al testicolo , idrocele , ematocele, varicocele , cisti dell'epididimo, torsione testicolare , ernia inguinale , criptorchidismo e dolore allo scroto. L'ecografia scrotale non richiede, nei giorni che la precedono, alcuna preparazione particolare e ha una durata complessiva di 20-30 minuti. In genere, l'esito di un'ecografia testicolare è disponibile pochi minuti dopo la sua esecuzione.

L'ecografia testicolare rappresenta l'esame diagnostico per immagini più importante per quanto concerne l'osservazione, e l'individuazione, di anomalie a carico dei testicoli e delle strutture interne allo scroto (epididimo, dotti deferenti, arterie e vene che irrorano i testicoli ecc.). Entrando nello specifico delle sue finalità, l'ecografia testicolare può servire a:

Di norma, l'ecografia testicolare non richiede alcuna preparazione particolare; quindi, l'uomo che ha in programma un'ecografia testicolare non è tenuto a rispettare digiuni o diete specifiche, non ha l'obbligo di presentarsi all'esame con la vescica piena e, qualora segua una terapia farmacologica, è libero di continuare tranquillamente con le assunzioni previste dalla suddetta terapia. L'unica circostanza in cui potrebbero esserci alcune variazioni, in merito a quanto sopra riportato, è quando l'ecografia testicolare prevede la raccolta di un campione di cellule testicolari per una biopsia; l'operazione di raccolta del campione cellulare, infatti, potrebbe richiedere il rispetto di un digiuno precauzionale e - nel caso sia in corso una terapia a base di warfarin , aspirina o altri anticoagulanti /fluidificanti del sangue - la sospensione temporanea delle assunzioni farmacologiche.

Procedura

L'ecografia testicolare è una procedura diagnostica che, di norma, ha luogo in un ambulatorio del reparto di radiologia di un ospedale o di una clinica medica.

A eseguirla può essere un medico radiologo oppure un tecnico specializzato in pratiche di radiologia.

L'ecografia testicolare ha una durata complessiva di 20-30 minuti; in quest'arco di tempo, è possibile riconoscere almeno 4 momenti (o fasi) salienti, che in ordine temporale sono:

La preparazione del paziente all'imminente procedura; Il posizionamento del paziente su un lettino da ospedale; La raccolta delle immagini; La fase immediatamente post-procedurale.

Fase 1: preparazione pre-ecografia testicolare del paziente

In vista dell'imminente ecografia testicolare, il paziente deve soltanto privarsi dei vestiti e indossare un camice ospedaliero apposito, preparato dal personale medico per l'occasione.

In alcuni centri ospedalieri, questo cambio d'abito non è previsto e il paziente è tenuto soltanto a privarsi del vestiario e della biancheria intima, che coprono la parte inferiore del corpo.

Fase 2: posizionamento del paziente

Il posizionamento del paziente sul lettino ospedaliero avviene appena il paziente ha concluso il cambio d'abito, o si è spogliato dei vestiti e della biancheria che coprivano la parte inferiore del corpo.

Sul lettino, il paziente deve sistemarsi in posizione supina (quindi con la pancia che guarda in alto) e con le gambe divaricate.

Una volta che il paziente ha assunto la suddetta posizione, è consuetudine che il medico radiologo (o il tecnico radiologo, se è lui che effettuerà l'esame) sistemi un asciugamano piegato sotto lo scroto, in modo da mantenerlo sollevato; questa accorgimento garantisce una migliore raccolta delle immagini.

Fase 3: raccolta delle immagini

Come in ogni esame ecografico, anche in occasione di un'ecografia testicolare la raccolta delle immagini è frutto dello scivolamento, sull'esterno della zona anatomica d'interesse (lo scroto, nel caso specifico), della sonda a ultrasuoni (o trasduttore).

Come in ogni esame ecografico, anche nel caso dell'ecografia testicolare - per favorire lo scivolamento e ottenere immagini più dettagliate - trova impiego una particolare sostanza gelatinosa, che il medico radiologo o il tecnico radiologo spalmano sull'area anatomica oggetto di studio.

La raccolta delle immagini mediante trasduttore rappresenta, com'è intuibile, il momento più importante dell'ecografia testicolare; da essa e dalla sua accuratezza, infatti, dipende l'attendibilità delle conclusioni finali.

Questo momento così importante della procedura diagnostica in questione è anche la fase più lunga.

Curiosità: come funziona un classico ecografo? Un tipico ecografo comprende sostanzialmente tre elementi, che sono: il più volte citato trasduttore, una console computerizzata e un monitor.

Senza entrare troppo nei dettagli, un ecografo funziona nel seguente modo: Il trasduttore è uno strumento che emette una certa quota di ultrasuoni (ecco perché è detto anche sonda a ultrasuoni). Nel penetrare nei tessuti o negli organi da analizzare, questa quota di ultrasuoni subisce una modifica (attenuazione e riflessione), che varia in base alla regione anatomica sotto esame;

Il trasduttore capta tale modifica e, a seconda di quest'ultima, genera una corrente elettrica che invia alla console computerizzata;

La console computerizzata sa interpretare la corrente elettrica che il trasduttore le invia e sa trasformarla in immagini sulla terza e ultima componente dell'ecografo, ossia il monitor.

Nel monitor, il medico radiologo o il tecnico radiologo osservano l'aspetto degli organi e dei tessuti presenti al di sotto della zona anatomica oggetto di esame.

Fase 4: fase post-procedurale

Una volta che ritiene di aver concluso l'ecografia testicolare, il medico radiologo interrompe lo scivolamento del trasduttore e mette a disposizione del paziente delle salviette apposite, affinché quest'ultimo possa pulirsi dal gel.

A pulizia avvenuta, il medico invita il paziente a rivestirsi e a pazientare qualche minuto per la stesura scritta di quanto osservato durante la fase di raccolta delle immagini.

Dopo aver ricevuto l'esito dell'esame, il paziente può fare ritorno immediato a casa e riprendere le sue normali attività quotidiane.

Quali sensazioni prova il paziente durante un'ecografia testicolare?

Nel momento in cui il medico radiologo applica la sostanza gelatinosa sullo scroto, è molto probabile che il paziente avverta freddo nella parte interessata; è una sensazione del tutto passeggera e priva di conseguenze.

Lo scivolamento del trasduttore sullo scroto è generalmente indolore; tuttavia, se il motivo per cui il paziente sta eseguendo l'ecografia testicolare è proprio un dolore ai testicoli o in sede scrotale, questo momento cruciale dell'esame può risultare leggermente doloroso o fastidioso.