Diarrea del Neonato

Cos'è? La diarrea nel neonato interessa quei bambini che producono improvvisamente, e/o con una certa ripetitività giornaliera, feci meno formate e/o più acquose del solito.

Per capire appieno quanto appena affermato, occorre precisare che i neonati hanno la tendenza a produrre feci di consistenza tenera, in quanto si nutrono principalmente di latte materno, alimento notoriamente responsabile di feci morbide. Caratteristiche delle feci e della defecazione nel neonato allattato al seno Brevemente, ecco come sono di norma le feci e la defecazione nel neonato allattato al seno: Le feci sono morbide e di colore giallo vivo;

Nei primissimi periodi, il numero di evacuazioni giornaliere può arrivare anche a 5;

C'è una spiccata tendenza all'evacuazione dopo ogni sessione di allattamento;

Dopo il primo mese di vita, il numero di evacuazioni giornaliere scende a 2.

Diagnosi La diarrea nel neonato riveste un certo interesse medico nel momento in cui ha i connotati di un fenomeno che si ripete per più ore consecutive; questa caratteristica, infatti, presuppone che all'origine del disturbo ci sia una causa clinicamente rilevante, che merita la sua individuazione ed eventualmente un trattamento ad hoc. Capire quando un neonato soffre di diarrea Per capire quando un neonato soffre di diarrea, è fondamentale analizzare l'aspetto delle feci del paziente e considerare quanto quest'ultime varino, in termini di consistenza, quantità e colore, dal materiale fecale prodotto generalmente dai neonati di pari età.

A ciò, poi, è importante aggiungere la valutazione di quanto riportato dai genitori in merito alle abitudini intestinali dell'individuo sotto esame. Ricerca delle cause Una volta appurata in un neonato la presenza di diarrea, il passo successivo consiste nella ricerca delle cause scatenanti, in quanto solo la conoscenza di quest'ultime permette di pianificare la terapia più adeguata.

Per la ricerca delle cause di diarrea nel neonato, possono risultare fondamentali: Il racconto da parte dei genitori non solo delle abitudini intestinali del figlio, ma anche di come e quando sono insorti i sintomi di accompagnamento, di qual è la dieta abituale del figlio ecc.

L'analisi in laboratorio di un campione di feci. Permette di rintracciare eventuali virus, batteri o parassiti;

Gli esami del sangue. Forniscono informazioni relativamente allo stato di salute generale del paziente;

I test allergici. Permettono di capire se la diarrea è dovuta ad allergie alimentari.

Terapia Il trattamento della diarrea nel neonato verte attorno a una terapia causale appropriata (quando esiste e quando è possibile) e a una terapia sintomatica mirata, principalmente, a prevenire la disidratazione. Terapia causale La terapia causale varia, ovviamente, in base al fattore scatenante.

In alcune circostanze, può consistere in un intervento vero e proprio (es: antibiotici contro un'infezione virale, antiparassitario contro un'infezione parassitaria ecc.); in altri frangenti, invece, può consistere nella semplice abolizione di certi cibi (es: latte vaccino, succhi di frutta ecc.). Terapia sintomatica Mantenere idratato il neonato, fornendogli liquidi in abbondanza: è il punto cardine della terapia sintomatica attuata in presenza di diarrea nel neonato.

Tuttavia, una buona terapia sintomatica non si limita a quanto sopra riportato, ma prevede anche l'abolizione, quanto meno fino al termine del disturbo, di tutte quelle bevande e cibi solidi, che possono rallentare il processo di guarigione, perché potenzialmente in grado di provocare diarrea.

Nota bene: si ricorda ai lettori che la possibilità di somministrare cibi solidi ai neonati ha inizio tra il 4° e il 6° mese di vita. Il trattamento in caso di disidratazione? Quando un neonato è vittima di disidratazione, necessita della somministrazione immediata, per via endovenosa, di liquidi ed elettroliti, che può garantire solo il ricovero in ospedale o in una struttura analoga. È possibile usare i farmaci anti-diarrea? I farmaci anti-diarrea sono controindicati ai soggetti al di sotto dei 12 anni, quindi sono assolutamente vietati ai neonati con diarrea. L'allattamento al seno protegge dalla diarrea nel neonato? Il latte materno non è solo fonte di importanti sostanze nutritive, ma anche di elementi del sistema immunitario che proteggono il bambino piccolo dai tipici agenti patogeni della diarrea nel neonato. I fermenti lattici vivi sono utili? Nei neonati con diarrea, i fermenti lattici vivi contenuti, per esempio, in alcuni yogurt sono di notevole aiuto al superamento del sopraccitato disturbo della defecazione, specie quando questo è legato all'uso di antibiotici. I fermenti lattici, infatti, potenziano la flora batterica intestinale, la quale, come si è detto, contribuisce in maniera determinante al benessere dell'intestino. Come comportarsi in caso di diarrea nel neonato di origine infettiva Ai genitori di un neonato in cui la diarrea ha origine infettiva, i medici raccomandano di curare attentamente la propria igiene personale e quella del bambino, al fine di non ammalarsi loro stessi della medesima infezione o di diffonderla ad altri componenti della famiglia.

Prognosi La diarrea nel neonato è una condizione controllabile e facilmente superabile, a patto però che il paziente riceva l'apporto di liquidi ed elettroliti (per prevenire la disidratazione) e sia sottoposto alla terapia causale più appropriata.