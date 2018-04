Cura e Trattamento della Diarrea in Gravidanza

Chiaramente, il trattamento della diarrea in gravidanza è correlato al trattamento della causa che l'ha scatenato.

Qualora il sintomo sia indotto da cause ormonali, esso dovrebbe risolversi in tempi relativamente brevi; mentre nel caso in cui la diarrea derivi da cause alimentari o dall'assunzione di integratori, il ginecologo può intervenire apportando modifiche nella dieta della futura madre e modificando o sospendendo la somministrazione dell'integratore causa dell'insorgenza del sintomo in questione.

Per quanto riguarda le cause patologiche, l'intervento del medico o del ginecologo è essenziale, poiché è risaputo che una donna in dolce attesa non può assumere i medesimi farmaci (anche se da banco) impiegati per trattare la diarrea in condizioni "normali".

In presenza di malattie infettive di natura batterica, potrebbe essere necessario il ricorso all'uso di specifici farmaci antibiotici che, tuttavia, possono essere prescritti solo ed esclusivamente dal medico. In presenza di malattie infettive di natura virale (rotavirus), invece, solitamente non è richiesta la somministrazione di farmaci antivirali, poiché le infezioni di questo tipo - nella maggioranza dei casi - tendono ad essere autolimitanti.

Ad ogni modo, se la diarrea in gravidanza persiste, il medico può prescrivere la somministrazione di farmaci specifici il cui utilizzo è considerato sicuro anche in questa fase della vita della donna. Fra questi, ricordiamo la diosmectite (Diosmectal®), un principio attivo ad azione antidiarroica che non viene assorbito dalla mucosa intestinale e, per tale ragione, il suo impiego risulta sicuro anche per contrastare la diarrea in gravidanza.

Inoltre, vista la grande quantità di liquidi che si possono perdere, in caso di diarrea in gravidanza è fondamentale mantenersi ben idratati bevendo molta acqua o, eventualmente, succhi di frutta. Nei casi più severi, potrebbe rendersi necessaria la reintegrazione con soluzioni saline, naturalmente, solo ed esclusivamente previa indicazione medica.