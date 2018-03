Dermatite del Viso di Tipo Erpetiforme

La dermatite erpetiforme - anche nota come celiachia della pelle - è una forma di dermatite che colpisce raramente il viso, tuttavia, tale eventualità non può essere esclusa. La dermatite in questione è una malattia che insorge in pazienti affetti da celiachia. L'esordio avviene solitamente in giovane età o in età adulta; difficilmente compare in età avanzata o nei primi anni di vita.

Sintomi e Manifestazioni Cliniche

La dermatite del viso di tipo erpetiforme si manifesta con arrossamento, formazione di bolle sierose e vescicole. Tali manifestazioni sono spesso associate a sintomi come prurito (anche molto forte), oppure bruciore.

Cause

La dermatite del viso di tipo erpetiforme viene da molti considerata come l'effetto cutaneo dell'intolleranza al glutine. Difatti, i pazienti affetti da questa malattia sono affetti anche da celiachia; tuttavia, non tutti i celiaci sono affetti da dermatite erpetiforme. Ad ogni modo, nell'eziologia del disturbo vi è la presenza di una componente genetica, poiché la malattia si caratterizza per particolari mutazioni localizzate sul medesimo gene implicato nell'eziologia della celiachia.

Cure e Trattamenti

Il trattamento principale della dermatite del viso di tipo erpetiforme consiste nell'evitare totalmente gli alimenti contenenti glutine. Seguendo una dieta idonea per la celiachia, difatti, le manifestazioni cutanee dovrebbero attenuarsi e risolversi. Se ciò non dovesse accadere, è necessario chiedere l'intervento del medico.