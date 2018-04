Quali sono le Cause della Formazione di Croste nel Naso?

Le croste nel naso sono causate sostanzialmente da disturbi o da insulti a carico della mucosa nasale.

Più nel dettaglio, nella maggioranza dei casi, le croste nel naso rappresentano la diretta conseguenza di una marcata secchezza nasale originatasi da processi di natura infiammatoria e/irritativa. Tali processi, a loro volta, possono essere scatenati da:

Disturbi Allergici

Fra le prime cause che possono favorire la comparsa del sintomo in questione ritroviamo i disturbi allergici che interessano le vie aeree e le mucose del naso in particolare, come la rinite allergica.

La rinite allergica è una patologia caratterizzata dall'infiammazione e dall'irritazione della mucosa nasale che si manifestano in seguito all'esposizione a determinate sostanze allergizzanti (come ad esempio, pollini, acari, forfora e pelo di animali, ecc.).

In verità, esistono diverse forme di rinite allergica (lieve, moderata-severa, intermittente o persistente), ma tutte sono in grado di causare secchezza delle mucose cui può conseguire la formazione di croste nel naso (per maggiori informazioni: Rinite Allergica).

Rinite Cronica Non Allergica

Tipico esempio di rinite cronica di natura non allergica in grado di causare la comparsa di croste nel naso è rappresentato dall'ozena, meglio nota come rinite cronica atrofica. Si tratta di un particolare tipo di rinite che si caratterizza per un'atrofia della mucosa nasale che tende ad assottigliarsi alterando la sua funzionalità.

Fra i principali sintomi della rinite cronica atrofica vi è proprio la formazione di croste nel naso cui si associa la percezione di un cattivo odore. Nel dettaglio le croste nel naso che si formano in presenza di ozena sono di colore giallo-verdastro o marroni, possono essere sanguinolente, oppure ricoperte di pus e la percezione del cattivo odore è dovuta proprio alla loro presenza (per ulteriori informazioni in merito: Ozena).

Infezioni

Anche le infezioni che colpiscono le vie aeree possono essere causa di secchezza della mucosa e formazione di croste nel naso. Le infezioni che possono dare origine a questo sintomo sono veramente molte e possono avere sia natura batterica sia natura virale, basti pensare, ad esempio, alle infezioni sostenute da Herpes simplex virus (herpes nasale) o alle infezioni sostenute da stafilococchi (vestibolite nasale).

Rinite Secca

La rinite secca è un particolare tipo di rinite atrofica nella quale le strutture muco-secernenti non producono più il muco necessario a mantenere il giusto grado di umidità all'interno delle cavità nasali. Per questo motivo, la secchezza delle mucose è notevole e porta alla comparsa di croste nel naso.

Questa particolare forma di rinite è causata principalmente da cause ambientali come:

Clima secco (un clima eccessivamente secco, infatti, caldo o freddo che sia, può contribuire ad irritare e seccare le mucose nasali);

(un clima eccessivamente secco, infatti, caldo o freddo che sia, può contribuire ad irritare e seccare le mucose nasali); Aria condizionata e riscaldamento eccessivo (temperature molto alte o molto basse all'interno della propria abitazione, sul luogo di lavoro, in auto o nei mezzi pubblici - a lungo andare - possono causare secchezza delle mucose e conseguente formazione di croste nel naso);

e (temperature molto alte o molto basse all'interno della propria abitazione, sul luogo di lavoro, in auto o nei mezzi pubblici - a lungo andare - possono causare secchezza delle mucose e conseguente formazione di croste nel naso); Inquinamento e smog ;

e ; Fumo di sigaretta ;

; Luoghi di lavoro eccessivamente polverosi (l'inalazione continua di polvere può irritare notevolmente le delicate mucose nasali che possono poi seccarsi e dare origine alla formazione di croste nel naso).

Allo stesso tempo, la rinite secca può rappresentare anche la conseguenza di un utilizzo improprio o eccessivo (abuso) di farmaci per uso locale, in particolar modo di farmaci decongestionanti nasali, ma anche di farmaci corticosteroidi oppure di antibiotici.