Le creme vaginali sono particolari formulazioni farmaceutiche, appositamente realizzate per poter essere somministrate a livello della mucosa vaginale , al fine di contrastare disturbi di diverso tipo. I principi attivi contenuti all'interno delle creme vaginali, pertanto, variano in funzione della tipologia di affezione che si necessita trattare e - a seconda del principio attivo impiegato - la crema vaginale può essere dispensata con o senza presentazione della ricetta medica. Ad ogni modo, in caso di disturbi vaginali, prima di ricorrere all'impiego di qualsiasi farmaco (anche se da banco ) sarebbe bene chiedere il consiglio preventivo del proprio ginecologo o del medico.

Le creme vaginali sono formulazioni farmaceutiche per uso topico. Come tutte le creme, anche le creme vaginali si compongono di due fasi: una fase acquosa e una fase oleosa. Pertanto, le creme sono delle vere e proprie emulsioni che - a seconda del modo in cui vengono preparate - possono essere distinte in creme idrofile (emulsioni olio in acqua ) e in creme idrofobe (emulsioni acqua in olio). Normalmente, le creme vaginali sono di tipo idrofilo, poiché sono più confortevoli da applicare e non alterano la flora batterica vaginale , cosa che, invece, potrebbe accadere utilizzando creme a base oleosa.

La scelta del tipo di crema da utilizzare dovrebbe essere effettuata dal medico dopo l'esecuzione di un'adeguata visita e/o di eventuali analisi di laboratorio. Questo perché, talvolta, può accadere che sintomi apparentemente innocui celino, invece, delle patologie di base non ancora diagnosticate. Ad esempio, il prurito vaginale , in linea di massima, non è un disturbo che desta grosse preoccupazioni, poiché potrebbe derivare da cause non patologiche, come l'uso di detergenti intimi non adeguati o troppo aggressivi. Tuttavia, in alcuni casi, il prurito può rappresentare il sintomo di un'eventuale infezione in corso, per la quale è necessaria la somministrazione di farmaci specifici. Ecco, dunque, che l'intervento del medico risulta fondamentale: l'uso di una semplice crema vaginale contro il prurito, infatti, non può certo risolvere l'infezione, ma anzi può mascherarne i sintomi, ritardandone ulteriormente la diagnosi.

Le creme vaginali si utilizzano per il trattamento di disturbi - di natura patologica e non - che interessano la mucosa e l'orifizio vaginale. A seconda dei principi attivi contenuti, perciò, le creme vaginali possono essere impiegate per il trattamento di:

Composizione

Principi Attivi contenuti nelle Creme Vaginali

Come accennato, le creme vaginali possono essere formulate con diversi principi attivi in funzione del disturbo che si necessita trattare.

Lubrificanti e idratanti

I principi attivi lubrificanti e idratanti rappresentano i principali costituenti delle creme vaginali indicate nel trattamento della disidratazione e della secchezza vaginale. Fra le sostanze lubrificanti e idratanti che si possono impiegare nella formulazione, ricordiamo l'acido ialuronico, la vitamina A e alcuni estratti vegetali, come quelli di calendula, lavanda, aloe, altea e arnica. Questi particolari principi attivi, inoltre, possono essere sfruttati anche come coadiuvanti nei processi di guarigione delle microlesioni da attrito della mucosa vaginale.

Anestetici locali

Gli anestetici locali sono impiegati all'interno di creme vaginali indicate per contrastare il prurito che può manifestarsi in seguito ad alterazione della flora batterica vaginale, allergie ai detergenti intimi o al lattice del preservativo, assunzione di contraccettivi orali, infezioni in corso, ecc.

Solitamente, le creme vaginali contro il prurito vanno applicate in corrispondenza dell'orifizio vaginale. L'anestetico locale maggiormente impiegato in questo tipo di preparazioni farmaceutiche è senza dubbio la lidocaina (Vagisil®).

Antibiotici e antimicotici

I principi attivi ad azione antibiotica e antimicotica vengono utilizzati in creme vaginali destinate al trattamento di infezioni, rispettivamente, di tipo batterico e di tipo fungino, che possono causare sintomi come prurito, bruciore, irritazione, perdite vaginali maleodoranti ecc.

Gli antibiotici e gli antimicotici possono essere impiegati sia da soli, sia in associazione nel trattamento di infezioni batteriche complicate da infezioni da funghi o lieviti, e viceversa.

Fra i principi attivi antibiotici solitamente impiegati all'interno delle creme vaginali, ricordiamo il metronidazolo (Meclon®).

Fra i principi attivi antimicotici, invece, ricordiamo il clotrimazolo (Gynocanesten®, Meclon®), l'econazolo (Ecodergin®) e il miconazolo (Miconal®).

Questi principi attivi possono essere sfruttati per effettuare una terapia estrogenica vaginale e, per tale ragione, vengono incorporati in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione in vagina, come compresse, ovuli, anelli e creme vaginali.

In particolare, le creme vaginali a base di estrogeni risultano utili in caso di secchezza indotta da menopausa e in caso di stati atrofici e distrofici vulvari, cervicali e vaginali, indotti da alterazioni dei normali livelli di estrogeni.

Fra gli estrogeni per applicazione topica maggiormente impiegati, ricordiamo il promestriene (Colpotrophine®).

Naturalmente, oltre ai suddetti principi attivi, nelle creme vaginali sono presenti anche diversi eccipienti il cui compito è quello di mantenere le caratteristiche della formulazione e di veicolare adeguatamente le sostanze attive ad essa incorporate.