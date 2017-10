Generalità

La coxartrosi bilaterale è l'artrosi a entrambe le articolazioni dell'anca.

Tipica dell'età avanzata, la coxartrosi bilaterale può essere una condizione idiopatica – ossia che insorge senza cause riconoscibili – oppure una condizione secondaria, cioè sostenuta da un fattore ben preciso; tra i fattori causali di coxartrosi bilaterale secondaria, rientrano affezioni quali per esempio la displasia congenita dell'anca, i traumi all'anca, l'obesità, le malattie della cartilagine ecc.

I sintomi tipici della coxartrosi bilaterale consistono principalmente in: dolore alle anche esacerbato dall'attività fisica, rigidità ai fianchi, zoppia e limitata mobilità articolare da parte delle anche.

La terapia della coxartrosi bilaterale varia in relazione alla severità della sintomatologia presente: per una coxartrosi bilaterale lievemente sintomatica, può bastare un trattamento conservativo; per una coxartrosi bilaterale gravemente sintomatica, invece, è necessaria una terapia chirurgica.

Breve richiamo anatomico dell'anca

Elemento anatomico pari, l'articolazione dell'anca (o più semplicemente anca) comprende un'impalcatura scheletrica, al cui sostegno e mobilità concorrono diversi legamenti e una serie di muscoli.

Le componenti ossee costituenti l'anca sono il femore (osso della coscia) e l'osso iliaco (una delle ossa del bacino). Il femore contribuisce con la sua regione prossimale, precisamente con la cosiddetta testa del femore e il sottostante collo del femore; l'osso iliaco, invece, partecipa con una porzione simile a una cavità, chiamata acetabolo.

L'anca è tra le articolazioni più grandi del corpo umano e appartiene alla famiglia articolare delle cosiddette enartrosi. Estremamente mobili, le enartrosi sono articolazioni risultanti dall'alloggiamento di una porzione ossea convessa in una porzione ossea concava; inoltre, sono fornite di liquido sinoviale e strati di cartilagine (“cartilagine articolare”), il cui scopo è, per entrambi, ridurre le frizioni interossee e gli urti da impatto (se per assurdo fossero prive di tali elementi, la porzione ossea convessa e la porzione ossea concava sfregherebbero tra loro in modo da deteriorarsi vicendevolmente).

L'anca è fondamentale per le capacità motorie dell'essere umano; grazie a lei, infatti, un individuo può assumere la stazione eretta, camminare, correre, saltare ecc.