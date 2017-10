Varismo è il termine ortopedico che indica le deformità degli arti, in cui, a causa di un anomalo rapporto tra due ossa adiacenti o tra due porzioni di uno stesso osso, la più distale di queste due presenta un orientamento mediale, ossia tende ad avvicinarsi in modo atipico al piano sagittale . La presenza di varismo può avere diverse conseguenze sull'articolazione a cui partecipa l'elemento scheletrico deviato; conseguenze che possono essere di carattere anatomico e, nei casi più gravi, anche di carattere funzionale . Inoltre, dal varismo può dipendere anche una certa sintomatologia dolorosa

La coxa vara è un esempio di varismo , perché, per effetto del minor angolo esistente tra il complesso testa-collo del femore e il corpo del femore, quest'ultimo tende ad assumere un orientamento più mediale rispetto al normale, per compensare quella minor gradazione del sopraccitato angolo.

Coxa vara è il nome della deformità dell'anca, in cui il caratteristico angolo esistente tra il complesso testa-collo del femore e il corpo femorale misura meno di 120 gradi , ossia il limite minimo che sancisce l'intervallo di normalità per l'angolo in questione (N.B: il limite massimo è 135 gradi).

Gli unici dati epidemiologici attendibili, relativi alla coxa vara, riguardano la forma congenita. La coxa vara congenita è una malattia molto rara (colpisce un nuovo nato ogni 25.000), interessa in eugual misura entrambi i sessi e ha carattere bilaterale in un caso ogni 3.

A causare la coxa vara congenita è un errore durante lo sviluppo fetale , che comporta, nel soggetto interessato, una malformazione a carico del femore. La coxa vara congenita può essere osservabile già alla nascita oppure in una fase leggermente successiva, per l'esattezza durante il periodo dei primi passi.

Molto spesso, per la stessa causa della coxa vara congenita (cioè un errore durante lo sviluppo embrionale), i portatori di quest'ultima presentano altre anomalie congenite, quali per esempio l' emimelia fibulare o la disostosi cleidocranica . Queste anomalie sono responsabili di un proprio quadro sintomatologico, che, chiaramente, va ad aggiungersi a quello della coxa vara.

Diagnosi

Canonicamente, la diagnosi di coxa vara si basa su: un esame obiettivo accurato, una scrupolosa anamnesi e un esame radiologico come la radiografia dell'anca.

Quali possono essere eventuali esami di approfondimento?

Talvolta, alla radiografia dell'anca, i medici potrebbero aggiungere qualche altro esame di diagnostica per immagini, come per esempio la risonanza magnetica nucleare o la TAC.

A giustificare il ricorso a questi test strumentali più approfonditi è la pochezza di informazioni utili, relative alle cause di coxa vara, emerse attraverso gli esami canonici.

Qual è l'aspetto del femore alle immagini radiologiche?

Le immagini radiologiche dell'anca di un individuo con coxa vara mostrano la testa del femore in posizione quasi perpendicolare al corpo del femore. Ciò è dovuto alla riduzione, rispetto alla normalità, dell'angolo esistente tra le due porzioni femorali considerate.