L' intestino è la porzione di apparato digerente compresa tra il piloro e l' orifizio anale . Gli anatomisti lo suddividono in due settori principali: il piccolo intestino , detto anche intestino tenue , e il grande intestino , detto anche intestino crasso . L' intestino tenue è il primo tratto; inizia a livello della valvola pilorica, che lo separa dallo stomaco , e termina a livello della valvola ileocecale , situata al confine con l' intestino crasso . L'intestino tenue è costituito da tre sezioni (il duodeno , il digiuno e l' ileo ), è lungo circa 7 metri e ha un diametro medio di 4 centimetri. L' intestino crasso è il tratto terminale dell'intestino e dell'apparato digerente. Comincia dalla valvola ileocecale e termina in corrispondenza dell' ano ; è costituito da 6 sezioni ( cieco , colon ascendente , colon trasverso , colon discendente , sigma e retto ), è lungo circa 2 metri e possiede un diametro medio di 7 centimetri (da qui il nome di grande intestino).

Coprostasi è il termine medico che indica il ristagno delle feci nel lume intestinale – per la precisione nel lume del retto – per periodi di tempo molto prolungati, che superano di molto la tempistica fisiologica.

Chi soffre di una grave coprostasi può sviluppare, in aggiunta ai sopraccitati sintomi, disturbi ancora più seri, come:

Diagnosi

Una diagnosi accurata di coprostasi – dove per diagnosi accurata s'intende anche l'individuazione delle sue cause – prevede sempre un approfondito esame obiettivo, l'esplorazione rettale digitale (in genere, ha luogo in occasione dell'esame obiettivo), un'attenta anamnesi e un test strumentale a scelta tra la radiografia dell'addome, la sigmoidoscopia e il clisma opaco (N.B: la scelta spetta al medico e varia in base a quanto emerso dagli esami precedenti).