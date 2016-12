Coproliti

Generalità In campo medico, con il termine "coproliti" si vogliono indicare delle piccole masse di materia fecale indurita e calcificata, simili a piccoli sassi, che si formano nel lume intestinale. Curiosità: in paleontologia, il coprolita - dal greco kópros (sterco) e líthos (pietra) - è un escremento, prodotto da un animale vissuto nel passato, che si è fossilizzato. Nella foto un coprolita di dinosauro. Curiosità: in paleontologia, il coprolita - dal greco kópros (sterco) e líthos (pietra) - è un escremento, prodotto da un animale vissuto nel passato, che si è fossilizzato. Nella foto un coprolita di dinosauro. La formazione di queste masse fecali calcificate - benché non venga considerata una vera e propria patologia - potrebbe dare origine, oppure potrebbe costituire la complicanza, di alcune patologie intestinali diffuse in particolar modo nei paesi industrializzati.

Incidenza I coproliti possono formarsi in egual maniera sia in pazienti di sesso maschile, sia in pazienti di sesso femminile, e possono insorgere a qualunque età in seguito a fenomeni di stitichezza e rallentamento del transito intestinale.

Tuttavia, nei pazienti anziani - in cui si assiste a una maggior stasi fecale, associata a una ridotta attività fisica e a un aumento della sedentarietà - la formazione di coproliti risulta essere particolarmente diffusa.

Cause I coproliti si formano in seguito al ristagno nel lume intestinale delle feci, che perciò non vengono espulse e sulle quali si depositano sali inorganici che ne provocano l'indurimento e la calcificazione.

La formazione dei coproliti, pertanto, è riconducibile principalmente alla presenza di disturbi quali, ad esempio, la stitichezza e il rallentamento della motilità intestinale.

Patologie Associate Come accennato, la formazione di coproliti non viene considerata una vera e propria patologia, e difficilmente queste masse possono provocare gravi danni, poiché solitamente vengono escrete con le feci. Tuttavia, se ciò non avviene e se la funzionalità intestinale non viene ripristinata, le dimensioni dei coproliti possono aumentare fino a raggiungere elevate dimensioni, tali da provocare un'occlusione intestinale con le relative conseguenze.

Inoltre, in funzione dell'area dell'intestino in cui si formano, i coproliti possono dare origine o costituire la complicazione di alcune patologie dell'intestino.

Più nel dettaglio, se i coproliti si accumulano in sede appendicolare, potrebbero rappresentare la causa scatenante dell'insorgenza dell'appendicite, ossia l'infiammazione dell'appendice vermiforme che si diparte dal tratto iniziale dell'intestino crasso. Questo fenomeno è piuttosto diffuso; infatti, si stima che la causa del 35% dei casi di appendicite risieda, appunto, nell'accumulazione dei coproliti in sede appendicolare.

Quando, invece, i coproliti si accumulano a livello di uno o più diverticoli patologici, possono provocarne l'infiammazione (e, in alcuni casi, l'infezione), quindi possono giocare un ruolo molto importante nell'insorgenza della cosiddetta diverticolite (una complicazione della diverticolosi).

Sintomi Generalmente, la formazione di coproliti non provoca una sintomatologia tipica, che compare invece quando la loro presenza determina l'insorgenza o la complicazione di patologie e disturbi quali l'occlusione intestinale, l'appendicite e la diverticolite.

Benché ciascuna delle malattie intestinali associate alla formazione di coproliti dia origine a diverse manifestazioni cliniche, alcuni dei sintomi che si possono manifestare in tali condizioni sono comuni a tutte le suddette patologie. Fra questi, ricordiamo: Dolore addominale in corrispondenza della zona interessata;

Dolore addominale alla palpazione;

Addome acuto;

Atonia intestinale;

Crampi addominali;

Febbre;

Nausea e vomito.