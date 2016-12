Connettivite

Generalità e Classificazione "Connettivite" è un termine generico con il quale si vuole indicare un insieme di diverse patologie di tipo autoimmune, caratterizzate dall'infiammazione del tessuto connettivo. Per la precisione, alcune delle patologie classificate come connettiviti interessano anche tessuti diversi da quello connettivo, come quello muscolare o quello epiteliale. Pertanto, in questi casi, il termine "connettivite" acquista un significato ancora più ampio e generico.

Ad ogni modo, le connettiviti possono essere suddivise in tre macrogruppi, in funzione della sintomatologia, più o meno definita, che sono in grado di provocare. A tal proposito, possiamo distinguere: Connettiviti differenziate o definite : gruppo al quale appartengono differenti patologie caratterizzate da un quadro clinico ben definito.

o : gruppo al quale appartengono differenti patologie caratterizzate da un quadro clinico ben definito. Connettivite indifferenziata : caratterizzata da una sintomatologia che non permette di identificare una specifica e ben definita forma di connettivite.

: caratterizzata da una sintomatologia che non permette di identificare una specifica e ben definita forma di connettivite. Connettivite mista: caratterizzata dalla presenza contemporanea di sintomi appartenenti a diversi tipi di patologie reumatiche autoimmuni.

Connettivite Indifferenziata La connettivite indifferenziata è così definita poiché presenta un insieme di manifestazioni cliniche non sufficienti a stabilirne con esattezza la tipologia; pertanto, non è possibile eseguire una diagnosi certa e ben definita.

La connettivite indifferenziata, solitamente, è poco sintomatica e non evolutiva, ma non per questo deve essere sottovalutata. Infatti, può capitare che la connettivite indifferenziata inizialmente diagnosticata evolva nel tempo in una forma di patologia del tessuto connettivo ben definita (connettivite differenziata). Questo avviene perché le connettiviti differenziate, spesso, presentano un esordio subdolo, accompagnato da una sintomatologia non ben definita che non ne consente l'immediata diagnosi.

Oltre ad essere aspecifiche, le manifestazioni cliniche della connettivite indifferenziata possono variare da un paziente all'altro. Ad ogni modo, fra i sintomi più comuni, ricordiamo: Febbre;

Astenia;

Artrite e artralgia;

Sindrome di Raynaud;

Pleurite;

Pericardite;

Manifestazioni cutanee;

Xeroftalmia;

Xerostomia;

Neuropatia periferica;

Positività agli esami immunologici per la ricerca degli anticorpi anti-nucleo (ANA).

Connettivite Mista La connettivite mista è un particolare tipo di connettivite caratterizzata dalla comparsa di manifestazioni cliniche tipiche di diverse patologie di tipo reumatico (come, ad esempio, sintomi tipici del lupus eritematoso sistemico, della sclerodermia, ecc.). A questa sintomatologia mista, inoltre, in caso di connettivite mista, si associa la presenza a livello ematico di elevati livelli di un particolare tipo di autoanticorpi: gli anticorpi anti-U1-RNP.

Nonostante la variegata sintomatologia con cui questa forma di connettivite può presentarsi, fra i principali sintomi che possono insorgere, ricordiamo: Febbre;

Artrite;

Miosite;

Sindrome di Raynaud;

Edema delle mani e delle dita;

Ispessimento della cute;

Vasculopatie;

Manifestazioni a livello pleurico e polmonare;

Manifestazioni a livello cardiaco;

Manifestazioni cutanee di vario tipo, come rash, papule, porpora, eritemi, ecc.

Cause Come accennato, le connettiviti sono patologie di origine autoimmune, ossia malattie nelle quali il sistema immunitario dell'individuo colpito genera autoanticorpi che innescano risposte immunitarie anomale nei confronti dello stesso organismo. A causa di questo attacco immunitario anomalo, si instaurano delle alterazioni sia funzionali, sia anatomiche, del distretto, dell'area, dell'organo e/o del tessuto interessato.

Quali siano le cause effettive che stanno alla base di questo meccanismo, ancora non è stato chiarito. Tuttavia, si ritiene che l'eziologia delle connettiviti possa essere multifattoriale e possa avere origine, pertanto, da un insieme di fattori, quali fattori genetici, ambientali, endocrini, ecc.