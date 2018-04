Quali sono le Cause e i Fattori di Rischio della Congiuntivite del Cane?

Le cause della congiuntivite possono essere le più svariate e si possono sostanzialmente suddividere in cause infettive e cause non infettive.

Le cause di natura infettiva che possono dare origine all'infiammazione della congiuntiva comprendono le infezioni batteriche, le infezioni virali (sostenute, ad esempio, da Herpesvirus canino-1 e da Adenovirus canino-1) e le infezioni fungine. In alcuni casi, la congiuntivite del cane può essere causata anche dalla presenza di parassiti all'interno dell'occhio.

Le cause di natura non infettiva che possono dare origine al disturbo, invece, sono:

Presenza di corpi estranei all'interno dell'occhio;

all'interno dell'occhio; Contatto con sostanze irritanti (smog, polvere, sostanze chimiche, ecc.);

(smog, polvere, sostanze chimiche, ecc.); Eccessiva secchezza oculare ;

; Traumi (ad esempio, graffi, colpi, ecc.);

(ad esempio, graffi, colpi, ecc.); Allergie di vario tipo (ad esempio, allergia al polline).

Come si può notare, le possibili cause responsabili della congiuntivite del cane sono davvero molte e possono avere diversa origine e natura. Appare quindi chiara l'importanza del consulto con il veterinario.

Per quanto riguarda i potenziali fattori di rischio che possono predisporre all'insorgenza dell'infiammazione congiuntivale, ritroviamo: