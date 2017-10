Colangiopancreatografia - ERCP

I dotti biliari (o vie biliari ) sono i canali deputati al trasporto della bile – ossia il fluido che permette la digestione dei grassi – dal fegato alla cistifellea e dalla cistifellea al duodeno (tratto di intestino ). I dotti pancreatici (o vie pancreatiche ), invece, sono i canali aventi il compito di accogliere i succhi digestivi prodotti dal cosiddetto pancreas esocrino ( succhi pancreatici ) e riversarli nel duodeno, in occasione della digestione di un pasto. Dotti biliari e dotti pancreatici entrano in collegamento poco prima di sbucare nel duodeno, formando la cosiddetta ampolla di Vater .

La colangiopancreatografia , o ERCP , è una procedura medica alquanto invasiva, che riunisce in sé endoscopia e fluoroscopia, allo scopo di individuare - ed eventualmente trattare - le patologie del pancreas e dei dotti biliari e pancreatici. Di non facile esecuzione, la colangiopancreatografia richiede una specifica preparazione, che risulta fondamentale per la buona riuscita dell'intera procedura. La realizzazione di una colangiopancreatografia spetta, di norma, a un medico gastroenterologo .

La colangiopancreatografia con finalità diagnostiche, inoltre, costituisce anche un valido strumento per lo studio manometrico delle vie biliari e una tecnica efficace per il prelievo di un campione di cellule dai dotti biliari o pancreatici, allo scopo di sottoporlo ad accurate indagini di laboratorio ( biopsia ).

Procedura

Dal punto di vista procedurale, la colangiopancreatografia è suddivisibile in tre fasi consecutive, che in ordine temporale sono: la fase di accomodamento del paziente (prima fase), la fase di sedazione e anestesia del paziente (seconda fase), e, infine, la fase esecutiva (terza fase).

Le procedure di colangiopancreatografia devono avere luogo in ambienti attrezzati, come quelli ospedalieri, e la loro esecuzione spetta a un gastroenterologo, ossia un medico specializzato nella cura e nel trattamento delle patologie e dei disturbi dell'apparato digerente.

Prima fase: accomodamento del paziente

La prima fase della colangiopancreatografia prevede che il paziente si spogli, per indossare un camice ospedaliero preparato per l'occasione, e si accomodi sul lettino facente parte dello strumento per la fluoroscopia.

Ai fini della buona riuscita dell'esame, la posizione che il paziente deve assumere sul lettino è sul fianco sinistro.

Chiaramente, in questa fase il paziente può contare sull'aiuto di un infermiere dello staff medico.

Seconda fase: sedazione e anestesia del paziente

La seconda fase della colangiopancreatografia prevede l'intervento di un medico anestesista, il quale ha il preciso compito di sedare e anestetizzare il paziente, affinché quest'ultimo non provi dolore durante l'inserimento dell'endoscopio e il successivo passaggio lungo gli organi interni.

La sedazione avviene per via endovenosa e consiste nella somministrazione di farmaci per lo più analgesici-sedativi. L'anestesia, invece, è locale e interessa la gola; per effettuarla, l'anestesista si serve di uno spray apposito, che spruzza nella bocca del paziente in direzione della zona da rendere insensibile al dolore.

La seconda fase della colangiopancreatografia termina quando i farmaci per la sedazione e l'anestetico hanno cominciato a fare effetto; è in questo momento, infatti, che il paziente è pronto a sottoporsi alla terza e ultima fase procedurale.

Terza fase: endoscopia e fluoroscopia

Ricordando che la colangiopancreatografia combina l'endoscopia alla fluoroscopia, la terza fase di questa procedura è quella in cui il gastroenterologo effettua l'alloggiamento dell'endoscopio nel duodeno ed esegue, grazie anche all'aiuto di un mezzo di contrasto, la raccolta delle immagini al fluoroscopio.

L'alloggiamento dell'endoscopio è un'operazione alquanto delicata; inizia dalla bocca del paziente, prosegue lungo l'esofago e lo stomaco, e termina a livello del duodeno, esattamente dove questo tratto d'intestino si unisce ai dotti biliari e pancreatici (ampolla di Vater).

La fluoroscopia avviene soltanto una volta concluso l'alloggiamento dell'endoscopio, in quanto necessita di quest'ultimo; l'endoscopio, infatti, oltre a essere una telecamera che riproduce su un monitor esterno quanto riprende, è anche lo strumento attraverso cui è possibile spruzzare il mezzo di contrasto per la fluoroscopia.

I principali oggetti di studio della fluoroscopia sono i dotti biliari e i dotti pancreatici; spesso, per poterli osservare al meglio, il medico vi inietta un gas che ne determina l'espansione. Come nel caso del mezzo di contrasto, anche per il suddetto gas l'iniezione avviene tramite l'endoscopio collocato a livello duodenale.

Tabella. I momenti salienti della colangiopancreatografia in breve. Fase della procedura Cosa avviene? Prima fase Preparazione del paziente.

Accomodamento del paziente sul lettino del fluoroscopio.

Il paziente deve stendersi sul fianco sinistro. Seconda fase Sedazione per via endovenosa

Anestesia della gola tramite spray. Terza fase Alloggiamento dell'endoscopio nel duodeno, esattamente dove sboccano dotti biliari e pancreatici.

Il collocamento dell'endoscopio avviene sfruttando il passaggio offerto dalle vie digerenti bocca, esofago e stomaco.

Durante l'operazione di collocamento dell'endoscopio e anche ad alloggiamento concluso, il medico osserva, su un monitor collegato, quanto riprende la telecamera dello strumento.

Sfruttando l'endoscopio nel duodeno, il medico inietta anche il mezzo di contrasto necessario alla fluoroscopia.

Qual è la durata di una colangiopancreatografia?

Una colangiopancreatografia può durare dai 30 ai 60 minuti; la durata dipende dallo scopo della procedura (una colangiopancreatografia terapeutica tende a durare di più rispetto a una colangiopancreatografia diagnostica).

Sensazioni durante la colangiopancreatografia

Il paziente potrebbe provare un lieve fastidio o una sorta di dolore bruciante, nel momento in cui l'anestesista pratica la sedazione per via endovenosa. Tuttavia, entrambe le eventualità sono due sensazioni passeggere e di breve durata.

L'anestetico locale ha un sapore amaro, che per qualcuno potrebbe risultare assai sgradevole; l'anestesia, però, è fondamentale per le fasi successive della colangiopancreatografia.

Probabilmente, gli istanti più fastidiosi della procedura medica in questione sono quelli in cui il medico gastroenterologo introduce nell'apparato digerente l'endoscopio; nel corso di tale operazione, infatti, il paziente sente di non riuscire a respirare. In realtà, l'endoscopio è molto sottile e la sua presenza in bocca non ostacola in alcun modo il passaggio dell'aria; il fatto che al paziente sembri di non respirare è dovuto, principalmente, agli effetti dell'anestesia locale e all'agitazione.

Dopo la procedura

Al termine della colangiopancreatografia e al massimo per le 24 ore successive, il paziente potrebbe sviluppare sensazioni quali sonnolenza, palpebre pesanti, confusione, bocca secca, visione offuscata, problemi a parlare, lievi amnesie, gonfiore addominale e problemi intestinali. Tranne il gonfiore addominale e i problemi intestinali, che dipendono dal gas impiegato per l'espansione dei dotti biliari e pancreatici, tutte le altre sensazioni sono le normali conseguenze dei sedativi e dell'anestetico locale.

Per quanto concerne il rientro a casa, questo dipende dalle finalità della colangiopancreatografia:

Di norma, in occasione di una colangiopancreatografia diagnostica, il paziente può tornare a casa il giorno stesso della procedura, a patto che dimostri di stare bene e non abbia sviluppato complicanze.

In occasione di una colangiopancreatografia terapeutica, invece, la prassi vuole che il paziente trascorra almeno una notte in ospedale, affinché il medico curante possa monitorare la risposta al trattamento effettuato.

Varianti della ERCP

Esistono delle varianti alla procedura di ERCP descritta in precedenza.

Senza entrare nei dettagli, tali varianti sono: