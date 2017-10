Il colangiocarcinoma è un tumore abbastanza raro; secondo le statistiche, infatti, nel cosiddetto Mondo Occidentale avrebbe un'incidenza annuale di 1-2 casi ogni 100.000 persone. È importante tuttavia precisare che, nelle ultime decadi, nel Nord America, in Europa e in Australia, c'è stato un incremento non trascurabile del numero annuale di casi di colangiocarcinoma. Il colangiocarcinoma è un tumore maligno che colpisce con maggiore frequenza le persone anziane: in merito, i numeri dicono che 2 pazienti su 3 (quindi circa il 67% dei malati) hanno più di 65 anni.

Come molti altri tumori maligni, anche il colangiocarcinoma è frutto di un lento accumulo, da parte della cellula da cui trae origine, di mutazioni genetiche , che alterano i normali processi di riproduzione e crescita cellulare. Attualmente, i medici ignorano le precise cause delle suddette mutazioni; tuttavia, attraverso numerosi studi, ritengono con un certo grado di sicurezza di avere individuato diversi fattori di rischio (ossia fattori che favoriscono l'insorgenza del colangiocarcinoma).

Nelle fasi più avanzate, un tumore maligno come il colangiocarcinoma ha la capacità di diffondere le proprie cellule tumorali - attraverso il sangue, la linfa o per contiguità - in altri organi e tessuti del corpo umano (fegato, polmoni , cervello, ossa ecc.), causando in queste “nuove” sedi anatomiche la formazione di neoplasie maligne secondarie . La diffusione altrove delle proprie cellule da parte di un tumore maligno è un fenomeno dalle conseguenze spesso infauste. Si ricorda ai lettori che le cellule disseminate da un tumore maligno in altre sedi sono le tristemente note metastasi .

La presenza di ittero costituisce sempre un più che valido motivo per contattare con una certa premura il proprio medico curante o recarsi al più vicino centro ospedaliero, per accertamenti. Le cause di ittero sono numerose e, poiché alcune di queste sono condizioni molto pericolose (il colangiocarcinoma ne è un esempio), la loro precisa identificazione ha un'importanza decisamente rilevante.

Quando raggiunge determinate dimensioni, il colangiocarcinoma blocca il flusso della bile lungo le vie biliari; ciò fa sì che la bile risalga in direzione del fegato (che è l'organo da cui proviene) e che le sostanze in essa contenute passino nel sangue (rendendosi così protagoniste di un fenomeno del tutto anomalo e non fisiologico). Dalla risalita della bile verso il fegato e dal passaggio nel sangue delle sostanze contenute nella bile dipendono i sintomi del colangiocarcinoma, i quali sono:

Di norma, i medici effettuano il prelievo del campione cellulare da un colangiocarcinoma, sfruttando le strumentazioni impiegate canonicamente durante una colangiopancreatografia o una colangiografia transepatica percutanea. In altri termini, per ottenere il campione di cellule tumorali da analizzare in laboratorio, i medici si servono della colangiopancreatografia o della colangiografia transepatica percutanea.

Gli esami di diagnostica per immagini permettono di stabilire con precisione la sede e le dimensioni del colangiocarcinoma (si veda tabella sui tipi di colangiocarcinoma). Nell'elenco degli esami di diagnostica per immagini utili allo studio di un colangiocarcinoma, figurano:

In genere, le indagini diagnostiche per l'individuazione di un colangiocarcinoma iniziano con un'attenta anamnesi e un accurato esame obiettivo ; quindi, proseguono con un' analisi del sangue e una serie di esami di diagnostica per immagini ; infine, terminano con una biopsia tumorale . Purtroppo, a causa della mancanza di sintomi agli esordi, diagnosticare tempestivamente il colangiocarcinoma è alquanto complesso; spesso, infatti, le diagnosi avvengono quando il tumore è già in fase avanzata e ci sono poche speranze di curare con successo la malattia.

Terapia

La terapia del colangiocarcinoma dipende da almeno 4 fattori, che sono: la stadiazione e il grado di malignità del tumore (quindi dimensioni della massa tumorale, presenza di metastasi, avanzamento della malattia ecc.), la posizione del tumore e lo stato di salute generale del paziente.

Attualmente, le opzioni terapeutiche a disposizione di un malato di colangiocarcinoma sono:

L'intervento chirurgico di rimozione del tumore;

La radioterapia;

La chemioterapia;

Lo stenting biliare e il drenaggio biliare tramite bypass

Il quando e il perché i medici ricorrono a uno o più dei sopraccitati trattamenti saranno oggetto di discussione nei prossimi capitoli.

Rimozione chirurgica del tumore

La rimozione chirurgica del colangiocarcinoma rappresenta il trattamento più efficace ai fini della guarigione; purtroppo, però, è applicabile e può risultare efficace soltanto quando il tumore possiede dimensioni ridotte o, comunque, ha intaccato soltanto e in modo lieve gli organi e i linfonodi limitrofi.

L'intervento di rimozione chirurgica di un colangiocarcinoma può prevedere:

L'asportazione del dotto biliare sede della neoplasia, seguito dalla riconnessione dei monconi risultanti, in modo da ricostituire la continuità delle vie biliari.

Sfruttabile soltanto quando il tumore è di piccole dimensioni, questo tipo di intervento è minimamente invasivo;

Sfruttabile soltanto quando il tumore è di piccole dimensioni, questo tipo di intervento è minimamente invasivo; L'asportazione del dotto biliare che ospita il tumore e della porzione di fegato in cui il tumore si è diffuso. Anche in questo caso, il chirurgo operante deve provvedere a ristabilire la continuità delle vie biliari rimanenti;

L'asportazione dei dotti biliari, il tratto di duodeno connesso allo stomaco e ai dotti biliari (C duodenale), la porzione di stomaco unita alla C duodenale, il pancreas, la cistifellea e i linfonodi regionali (cioè i linfonodi situati in prossimità di questi organi).

Nota come procedura di Whipple, questa operazione così invasiva è riservata ai casi di colangiocarcinoma grave che, tuttavia, possono ancora giovare dei benefici della chirurgia.

Radioterapia

La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), le quali hanno lo scopo di distruggere le cellule neoplastiche.

In caso di colangiocarcinoma, la radioterapia può rappresentare:

Una forma di trattamento post-chirurgico ( radioterapia adiuvante ). Lo scopo della radioterapia adiuvante è distruggere con i raggi X le cellule tumorali, che l'intervento chirurgico non ha rimosso.

( ). Lo scopo della radioterapia adiuvante è distruggere con i raggi X le cellule tumorali, che l'intervento chirurgico non ha rimosso. Una forma di trattamento alternativo alla chirurgia, quando quest'ultima è impraticabile a causa di un tumore in fase avanzata. Di norma, in questi frangenti, la radioterapia riveste il ruolo di terapia sintomatica, volta ad alleggerire le sofferenze del paziente.

Curiosità Il colangiocarcinoma è un tumore maligno curabile con una forma particolare di radioterapia, nota come brachiterapia o radioterapia interna.

Chemioterapia

La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci in grado di uccidere le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali.

In presenza di colangiocarcinoma, la chemioterapia può costituire:

Una forma di trattamento post-chirurgico ( chemioterapia adiuvante ). Lo scopo è lo stesso della radioterapia adiuvante: distruggere le cellule tumorali non eliminate con la chirurgia;

( ). Lo scopo è lo stesso della radioterapia adiuvante: distruggere le cellule tumorali non eliminate con la chirurgia; Una forma di trattamento alternativo alla chirurgia, quando quest'ultima non è applicabile a causa di un tumore in fase avanzata. In genere, in tali circostanze, la chemioterapia serve ad alleviare i sintomi di una condizione patologica ormai incurabile.

Stenting biliare

Lo stenting biliare è l'operazione chirurgica che permette di eliminare un restringimento o un “blocco” in un dotto biliare, attraverso l'inserimento in quest'ultimo di un tubicino di plastica, metallo o altro materiale speciale. Lo scopo di tale operazione è ristabilire, almeno in parte, il flusso della bile all'interno dei dotti biliari.

In caso di colangiocarcinoma, lo stenting biliare trova impiego come trattamento sintomatico, quando il tumore è in fase avanzata e non asportabile chirurgicamente.

Drenaggio biliare attraverso bypass

Il drenaggio biliare attraverso bypass è l'intervento chirurgico che permette di aggirare un ostacolo o un blocco all'interno dei dotti biliari, mediante la creazione di una via alternativa.

Lo scopo del drenaggio biliare attraverso bypass è, chiaramente, ristabilire lo scarico della bile nel duodeno.

In caso di colangiocarcinoma, il drenaggio biliare attraverso bypass ha le stesse indicazioni dello stenting biliare: rappresenta un trattamento sintomatico, impiegato quando il tumore è in fase avanzata e non rimovibile mediante chirurgia.