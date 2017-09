Clostridium è l'appellativo di un genere di batteri Gram-positivi con particolari caratteristiche, tra cui l' anaerobiosi obbligata, l'esistenza in natura sia allo stato vegetativo che in forma di spora, la grande diffusione nell'ambiente e la forma bastoncellare. Al genere Clostridium appartengono famosi batteri patogeni, come Clostridium tetani , Clostridium botulinum , Clostridium difficile e Clostridium perfringens .

Cos'è un Clostridium?

Clostriudium è il nome di un genere di batteri Gram-positivi, anaerobi obbligati, sporigeni, simili, nella forma, a un bastoncello (forma bastoncellare).



Classificazione scientifica del genere batterico Clostridium Dominio: Prokaryota Regno: Bacteria Phylum: Firmicutes Classe: Clostridia Ordine: Clostridiales Famiglia: Clostridiaceae Genere: Clostridium

I Clostridium sono anaerobi obbligati: cosa significa?

Un batterio è detto anaerobio obbligato, quando

Le sue capacità di crescita e replicazione avvengono soltanto in assenza di ossigeno molecolare;

La presenza di ossigeno molecolare rappresenta una minaccia alla sua sopravvivenza.

Per i batteri del genere Clostridium, l'assenza di ossigeno molecolare rappresenta la condizione che permette e giustifica l'assunzione del cosiddetto stato vegetativo.

In microbiologia, per stato vegetativo di un batterio, s'intende lo stato attivo di un batterio, quello in cui è in grado di crescere e replicarsi.

Come si vedrà più avanti, dipendono dall'assenza/presenza di ossigeno molecolare anche altre importanti funzioni dei batteri del genere Clostridium.

In ambito microbiologico, prende il nome di anaerobiosi la condizione di vita di quegli organismi, la cui esistenza non dipende dalla presenza di ossigeno molecolare o è impossibile in presenza di ossigeno molecolare

I Clostridium sono sporigeni: cosa significa?

Un batterio è detto sporigeno, quando può trasformarsi in spora o dare origine a spore.

Per i batteri del genere Clostridium, la spora rappresenta tipicamente una forma di vita quiescente non replicativa, alternativa al cosiddetto stato vegetativo, assunta per sopravvivere a lungo in ogni condizione, anche la più avversa; le spore dei Clostridium, infatti, sono molto resistenti e riescono a difendersi egregiamente dal calore intenso, dalle temperature più basse, dagli antisettici più potenti nonché da quella condizione che rende impossibile la vita degli stessi Clostridium in stato vegetativo: la presenza di ossigeno.

L'esempio più emblematico di quanto appena affermato è Clostridium tetani, una delle tante specie di Clostridium esistenti in natura, famoso in quanto è l'agente eziologico del tetano.

Nota microbiologica In microbiologia, il passaggio di un batterio dallo stato vegetativo a quello di spora è detto sporogenesi, mentre la trasformazione opposta – quella da spora a microrganismo in stato vegetativo – è conosciuta come germinazione.

Origine del nome

La parola “Clostridium” deriva dal termine greco “kloster” (κλωστήρ), che significa “mandrino” o “fuso”.

L'impiego di una parola con tale origine etimologia è legato, com'è facilmente intuibile, al tipico aspetto fusiforme bastoncellare dei batteri appartenenti al genere Clostridium.