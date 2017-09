Climaterio e Sindrome Climaterica

Il CLIMATERIO è un periodo fisiologico della vita della donna, che precede e segue la menopausa . Durante questa fase di transizione, è comune l'insorgenza di disturbi fisici e psicologici, che dipendono dalla progressiva carenza di ormoni (tra cui gli estrogeni ) e dall' involuzione dell' attività funzionale delle ovaie . Indicativamente, il climaterio inizia intorno ai 40-50 anni d'età e dura circa 7-10 anni. Pur non essendo una patologia, questa fase fisiologica si caratterizza per una serie di disturbi ( vampate di calore , insonnia , irritabilità e secchezza vaginale ), comuni a molte donne; si parla, infatti, di SINDROME CLIMATERICA . Fortunatamente, diversi rimedi farmacologici e naturali possono alleviare questi fastidi e contribuire al benessere della donna.

Il periodo fertile della donna inizia con la pubertà e termina con la menopausa , evento che coincide con l'interruzione delle mestruazioni e il termine della fertilità . In tutti i casi, la scomparsa del flusso mestruale non avviene all'improvviso, ma è preceduta dal climaterio.

Durante il climaterio si verificano importanti variazioni ormonali, che si manifestano principalmente con alterazioni del ritmo e della quantità del flusso mestruale. In particolare, il corpo femminile produce sempre meno estrogeni e le mestruazioni diventano sempre meno frequenti, fino a cessare completamente. Dopo 12 mesi consecutivi di amenorrea (scomparsa delle mestruazioni), la donna può, a tutti gli effetti, ritenersi in menopausa.

La diagnosi del climaterio è clinica e prevede una serie di indagini ( esami del sangue , dosaggi ormonali , ecografia pelvica ecc.) per escludere o identificare altre condizioni concomitanti, come le malattie autoimmuni , genetiche o della tiroide . La premenopausa è probabile se la donna è nella fascia di età appropriata e manifesta i disturbi tipici della sindrome climaterica. Tuttavia, in presenza di irregolarità del ciclo mestruale , il medico deve escludere un'eventuale gravidanza e la presenza di masse pelviche anomale o di tumori dell'ovaio . La diagnosi di menopausa è confermata dall'assenza delle mestruazioni (amenorrea) per almeno 12 mesi consecutivi; la presenza di atrofia vulvo-vaginale supporta il sospetto clinico.

Trattamento

Terapia farmacologica

Per la gestione dei disturbi associati alla sindrome climaterica, è importante identificare un trattamento appropriato e personalizzato in base alle esigenze della donna.

Gli approcci terapeutici previsti per il sollievo dei sintomi includono:

La terapia ormonale sostitutiva (TOS o HRT) è uno dei possibili approcci utilizzati per affrontare i disturbi connessi alla premenopausa e alla menopausa. Questo trattamento prevede la somministrazione di estrogeni da soli o in combinazione con progestinici. La terapia ormonale sostitutiva può essere somministrata in diverse forme: pillole, gel, cerotti da applicare sulla pelle o anello vaginale (da sostituire ogni tre mesi).

L'indicazione concreta e la necessità della terapia ormonale sostitutiva vanno stabilite dal ginecologo: dopo un accurato esame clinico, costui deve sempre valutare il rapporto rischio/beneficio per la paziente e monitorarne con cura gli effetti.

La terapia ormonale a lungo termine è stata associata a un aumento del rischio, seppur modesto, di tumore al seno, malattie della colecisti, trombosi venosa profonda e ictus. In caso di predisposizione a tali condizioni patologiche, il medico può consigliare di utilizzare la dose più bassa efficace di trattamento, cui aderire per il più breve tempo possibile.

Gli inibitori selettivi della serotonina (SSRI) e alcuni farmaci antidepressivi correlati hanno dimostrato di essere efficaci nel controllare i disturbi della sindrome climaterica, come le vampate di calore.

Nella fase di transizione, in cui il ciclo mestruale è ancora presente in forma irregolare, il medico può indicare una terapia con anticoncezionali orali per alleviare i sintomi del climaterio e ridurre l'imprevedibilità della comparsa delle mestruazioni.

Rimedi naturali e dieta

Per affrontare i disturbi della sindrome climaterica, è inoltre possibile tentare il ricorso a rimedi naturali come:

Trifoglio rosso : utilizzato soprattutto contro i fastidi legati alle vampate di calore;

: utilizzato soprattutto contro i fastidi legati alle vampate di calore; Frutti rossi in generale: sono ricchi di antiossidanti, che permettono di contrastare gli effetti dell'invecchiamento cellulare, conservando il tono muscolare e quello degli organi sessuali;

in generale: sono ricchi di antiossidanti, che permettono di contrastare gli effetti dell'invecchiamento cellulare, conservando il tono muscolare e quello degli organi sessuali; Fitoestrogeni vegetali contenuti nella soia: aiutano a controllare le vampate di calore e hanno effetti estrogeno-simili, ma con risultati variabili.

Contro gli sbalzi di umore e l'insonnia possono invece essere d'aiuto alcune tisane, in particolare quelle a base di camomilla, melissa, malva, passiflora e biancospino.

Lo svolgimento di regolare esercizio fisico o la pratica di tecniche di rilassamento (come yoga, training autogeno e meditazione) possono migliorare il sonno, favorire la serenità e contrastare i momenti di malessere.

Modifica dello stile di vita

Gel, creme e lubrificanti vaginali non ormonali sono trattamenti localizzati adatti a prevenire o ad alleviare la secchezza vaginale.

Per le vampate di calore, potrebbe essere d'aiuto evitare fattori scatenanti (come luci intense o reazioni emotive prevedibili), raffreddare l'ambiente (es. regolare il termostato, utilizzare ventilatori ecc.) e indossare indumenti a strati che possono essere rimossi, se necessario.

Durante il climaterio, può essere utile anche il consumo di latticini e altri alimenti ricchi di calcio e di vitamina D, che aiutano a contrastare i danni provocati dall'osteoporosi.

Altre misure possono essere adottate per preservare buone condizioni di salute generale e adottare un corretto stile di vita durante il climaterio: