Scattando radiogrammi durante lo svuotamento della vescica (cistografia minzionale), poi, quest'esame risulta indicato per lo studio delle alterazioni della dinamica della minzione, come ostruzioni del canale uretrale, incontinenza urinaria e prolasso vescicale. Nei soggetti di sesso maschile, la cistografia è utile per approfondire i disturbi associati alle affezioni prostatiche, le quali possono provocare ritardi e difficoltà nell'espulsione dell'urina o un'incompleta evacuazione della vescica.

Come si esegue

La cistografia è un'indagine diagnostica che viene effettuata direttamente dal medico radiologo.

L'esame richiede un'opacizzazione delle basse vie urinarie con mezzo di contrasto iodato; questa può essere ottenuta mediante l'introduzione in vescica di circa 250 ml di radiofarmaco, attraverso un catetere, che viene posizionato nel tratto terminale dell'uretra (nell'uomo) o nella vescica (nelle donne), in condizioni di sterilità (fase di riempimento).

Quando la vescica è piena, il radiologo acquisisce alcune immagini radiografiche per scoprire un possibile reflusso dell'urina. Al termine di questa procedura, il catetere viene rimosso per eseguire ulteriori radiografie mentre il paziente urina (gli uomini distesi su di un fianco, le donne in piedi) e dopo che ha terminato la minzione.

Altre vie di somministrazione del radiofarmaco In alternativa, il mezzo di contrasto può essere somministrato per via endovenosa (il radiofarmaco iniettato in vena viene escreto dai reni) o via sovrapubica, cioè tramite iniezione nella vescica piena attraverso la parete addominale.

Nel corso dell'esame vengono acquisite, quindi, immagini dinamiche durante il riempimento retrogrado (cistografia retrograda) e nella successiva fase di svuotamento mentre il paziente urina in un idoneo dispositivo (cistografia minzionale). In pratica, la prima fase consente di studiare la morfologia, la distensibilità delle pareti vescicali e l'eventuale presenza di reflusso vescico-ureterale. La fase minzionale permette, invece, di studiare decorso e morfologia dell'uretra.

A seconda delle circostanze, potrebbero essere necessarie una o più minzioni per ottenere risultati utili per la diagnosi.

La durata dell'esame varia in base al quesito clinico (reflusso vescico-renale, incontinenza urinaria, difficoltà minzionali ecc.) e ai reperti riscontrati nel corso dell'esame; di norma, per l'acquisizione dei radiogrammi in diverse proiezioni occorrono almeno 30 minuti.

Dopo la cistografia, normalmente il paziente rimane nel reparto della struttura ospedaliera per 30–60 minuti, per una breve osservazione post-procedura.