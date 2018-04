Possibili Cure e Trattamenti per Eliminare il Catarro in Gola

Naturalmente, il trattamento del catarro in gola è indissolubilmente legato alla cura della causa che l'ha provocato. Per questo motivo, l'intervento del medico e/o dell'otorinolaringoiatra risulta fondamentale.

Trattamento del Catarro in Gola Causato da Malattie Infettive

Nel caso in cui il catarro in gola abbia origine da malattie infettive di natura batterica (infezioni o sovrainfezioni), il medico può decidere di ricorrere alla prescrizione di farmaci antibiotici ed eventualmente di farmaci antinfiammatori. Per quanto riguarda le infezioni virali, invece, in linea generale non si ricorre all'uso di specifici farmaci, poiché simili infezioni, solitamente, tendono ad essere autolimitanti. Tuttavia, per alleviare il problema della produzione e della presenza del catarro in gola, il medico potrebbe indirizzare il paziente verso l'assunzione di farmaci palliativi, come decongestionanti e mucolitici.

Trattamento del Catarro in Gola Causato da Disturbi Allergici

Se il catarro in gola si forma in seguito a disturbi allergici, è possibile procedere con la somministrazione di farmaci antistaminici e cortisonici che devono essere prescritti dal medico. Naturalmente è indispensabile cercare di evitare, per quanto possibile, il contatto con la sostanza, o con le sostanze responsabili dell'allergia.

Trattamento del Catarro in Gola Causato da Polipi e Altri Disturbi

Quando all'origine del catarro in gola vi sono disturbi come l'ipertrofia dei turbinati, la deviazione del setto nasale o la presenza di polipi, difficilmente le cure farmacologiche sono risolutive. Talvolta, il medico può prescrivere, a seconda dei casi, la somministrazione di farmaci antibiotici o cortisonici per via nasale. Qualora la strategia terapeutica di natura farmacologica non desse i risultati sperati, è possibile ricorrere all'intervento chirurgico.

Altri Trattamenti Palliativi

Talvolta, mentre si procede con la cura dei disturbi di base che hanno dato origine alla produzione e alla presenza di catarro in gola, è possibile ricorrere ad alcuni trattamenti palliativi per dare sollievo al paziente dal fastidio e dal disagio provocati dalla suddetta secrezione patologica. Fra questi trattamenti, ricordiamo i lavaggi con soluzioni saline (acquistabili in farmacia in confezioni pronte all'uso), oppure i suffumigi con oli essenziali dotati di proprietà balsamiche ed espettoranti (come, ad esempio, l'olio essenziale di menta o di eucalipto).

In qualsiasi caso, il tipo di trattamento (anche se palliativo) da effettuare per eliminare, o comunque ridurre, la presenza di catarro in gola, deve essere stabilito dal medico o dall'otorinolaringoiatra dopo un'accurata visita ed una corretta diagnosi.