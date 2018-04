Fra i principi attivi ad azione antitumorale che si possono impiegare in questo tipo di chemioterapia, ricordiamo il cisplatino , l' oxaliplatino , la mitomicina C e la doxorubicina . Generalmente, la scelta del principio attivo da impiegarsi dipende dal tipo di tumore che interessa il paziente e dalla sua gravità.

Inoltre, è stato anche dimostrato che - grazie alla presenza di una sorta di barriera plasmatico -peritoneale costituita dal tessuto sottomesoteliale e dalla membrana basale dei capillari sanguigni - i farmaci antitumorali ad alto peso molecolare e molto idrofili somministrati localmente non sono in grado di entrare nel circolo ematico. Grazie a questo fenomeno, perciò, gli antineoplastici somministrati a livello intraperitoneale difficilmente riescono a raggiungere altri distretti corporei, di conseguenza, gli effetti collaterali risultano essere ridotti e, allo stesso tempo, è possibile somministrare concentrazioni di farmaco maggiori.

Questa strategia terapeutica si basa sostanzialmente sulla somministrazione di farmaci chemioterapici antitumorali direttamente nella cavità peritoneale. La somministrazione, però, viene effettuata in condizioni di ipertermia (circa 42°C), ossia con temperature più elevate rispetto alla normale temperatura corporea . Questo perché è stato dimostrato che il calore è in grado di incrementare la capacità di penetrazione dei farmaci antineoplastici all'interno dei tessuti tumorali.

Al termine dell'intervento, per eliminare le cellule maligne non visibili ad occhio nudo, il paziente affetto da carcinosi peritoneale può essere sottoposto alla chemioterapia intraperitoneale ipertermica.

Quando la carcinosi peritoneale coinvolge una determinata area addominale in larga misura, può essere necessario intervenire asportando anche porzioni di altri organi addominali, quali intestino , stomaco, ovaie , ecc.

La chirurgia citoriduttiva - anche nota con l'acronimo CRS , dall'inglese Cyto-Reductive Surgery - è il trattamento di prima linea contro la carcinosi peritoneale. Il suo scopo è quello di asportare tutti i noduli peritoneali visibili mediante l'uso di appositi elettrobisturi ad alto voltaggio. Per essere precisi, in questo caso sarebbe bene parlare di chirurgia citoriduttiva con peritonectomia.

Di seguito, perciò, verranno analizzati i principali trattamenti che vengono intrapresi per contrastare ed eliminare la carcinosi peritoneale.

Il trattamento della carcinosi peritoneale, generalmente, prevede l'esecuzione di un intervento chirurgico cui può conseguire la somministrazione locale di una terapia farmacologica antineoplastica . Per tutti quei pazienti affetti da carcinosi peritoneale non trattabile mediante chirurgia, invece, è stata recentemente introdotta una nuova tecnica di somministrazione di farmaci antitumorali in grado di intervenire anche in queste situazioni particolarmente delicate.

La ricerca nel campo della cura della carcinosi peritoneale ha fatto passi da giganti negli ultimi decenni, consentendo lo sviluppo di approcci terapeutici e nuove tecniche in grado di incrementare l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da questa malattia.

L'intervento di chirurgia citoriduttiva associato alla chemioterapia intraperitoneale ipertermica è un trattamento che viene effettuato soltanto in centri specializzati, poiché richiede un'elevata conoscenza sia delle tecniche e degli strumenti impiegati, sia della stessa carcinosi peritoneale.

Efficacia del Trattamento Combinato

Il trattamento combinato di chirurgia citoriduttiva e chemioterapia intraperitoneale ipertermica sembra rivelarsi il migliore per quel che riguarda la carcinosi peritoneale derivante da mesotelioma o da pseudomixoma. Per quanto riguarda la carcinosi peritoneale secondaria ad altre forme tumorali, invece, il trattamento combinato può rivelarsi utile ed efficace in casi selezionati nei quali le cellule tumorali che vanno incontro a metastasi derivano da tumori del colon-retto o dell'ovaio.

Infine, per quel che riguarda la carcinosi peritoneale indotta da altre forme tumorali (come cancro dello stomaco e del pancreas), la prognosi, purtroppo, risulta essere piuttosto sfavorevole anche in seguito al trattamento combinato di cui sopra.

Ad ogni modo, ciascun caso di carcinosi peritoneale è a sé stante e il trattamento più indicato verrà stabilito dal medico oncologo su base strettamente individuale.

Chemioterapia Intraperitoneale a Flusso d'Aria Pressurizzata

La chemioterapia intraperitoneale a flusso d'aria pressurizzata (abbreviata con l'acronimo PIPAC, dall'inglese Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy) è una tecnica relativamente recente messa a punto per il trattamento dei pazienti con carcinosi peritoneale sulla quale non è possibile intervenire con l'approccio chirurgico (chirurgia citoriduttiva).

Quest'innovativa tecnica prevede la somministrazione in laparoscopia di farmaci antitumorali tramite aerosol. Grazie all'utilizzo della tecnica laparoscopica, oltre alla somministrazione dei medicinali, è altresì possibile eseguire biopsie e/o aspirare eventuale liquido accumulatosi all'interno della cavità peritoneale.

Obiettivi e Vantaggi

La chemioterapia intraperitoneale a flusso d'aria pressurizzata viene eseguita nei pazienti affetti da carcinosi peritoneale non trattabile chirurgicamente allo scopo di:

Ridurre, o quantomeno limitare, l'espansione e la diffusione della carcinosi peritoneale stessa;

Preparare il paziente ad un eventuale intervento di chirurgia citoriduttiva;

Impedire il nuovo accumulo di liquidi all'interno della cavità peritoneale.

Fra i principali vantaggi di questa tecnica, spiccano la scarsa invasività (con la laparoscopia, infatti, è sufficiente effettuare piccole incisioni a livello dell'addome), la possibilità di somministrare i farmaci antitumorali direttamente in prossimità delle cellule maligne e il minor numero di effetti collaterali rispetto alla somministrazione di una chemioterapia antitumorale per via sistemica.