Screening per l'Individuazione Precoce del Carcinoma Duttale Infiltrante

Per diagnosticare tempestivamente il carcinoma duttale infiltrante - e, più in generale, per la diagnosi precoce di qualsiasi altro tipo di tumore al seno - nel nostro Paese sono attivi specifici progetti di screening. Difatti, più rapida è la diagnosi, più tempestivo sarà l'intervento medico e migliore può essere la prognosi.

Gli strumenti che si possono utilizzare per lo screening del tumore al seno - quindi, anche del carcinoma duttale infiltrante - sono rappresentati principalmente da:

L' autopalpazione del seno (si tratta di una tecnica semplice da eseguire, tanto che può essere effettuata dalla stessa paziente in maniera autonoma, è un modo molto utile per individuare la presenza di noduli o masse anomale);

L'esecuzione della mammografia ad intervalli di tempo regolari, variabili in funzione dell'età della donna. Nel dettaglio, il ministero della Salute ha pianificato ormai da molti anni un programma di screening del tumore al seno che invita le donne dai 40 ai 69 anni a sottoporsi, gratuitamente, all'esame mammografico ogni uno o due anni.

Secondo gli studi statistici condotti, l'esecuzione dello screening di cui sopra per l'individuazione precoce di tumori al seno come il carcinoma duttale infiltrante è in grado di ridurre la mortalità del 30-40%.