Il trattamento della candida intestinale può variare da paziente a paziente in funzione di diversi fattori, come, ad esempio, la gravità dell'infezione, le condizioni del sistema immunitario del paziente e, più in generale, in base al suo stato di salute complessivo.

Curiosità

Nel 2013, la FDA ha stabilito che - per il trattamento delle candidosi e delle infezioni fungine in generale - i medici non devono più prescrivere la somministrazione di ketoconazolo (antimicotico azolico) per via orale, a causa dei potenziali e pericolosi effetti collaterali che esso è in grado di indurre a livello epatico.

Anche nell'Unione Europea e in Italia, il ketoconazolo per via orale non viene più utilizzato nel trattamento delle infezioni fungine. Esso viene impiegato perlopiù per via topica, in forma di shampoo o creme, nel trattamento delle infezioni del cuoio capelluto sostenute da Malassezia furfur. Per via orale, invece, trova impiego esclusivamente nel trattamento della sindrome di Cushing.