Possibili Cure e Trattamenti Contro i Brufoli in Gravidanza

Poiché, come affermato nel corso dell'articolo, i brufoli in gravidanza tendono a regredire spontaneamente nella maggioranza dei casi, spesso e volentieri non è necessario intervenire con alcun tipo di trattamento, ma è sufficiente mantenere una buona pulizia della pelle.

Nel caso in cui il disturbo si presenti in forma così grave da costituire un vero e proprio problema capace di influenzare negativamente la vita della paziente, invece, è necessario l'intervento del medico.

Tuttavia, il trattamento dei brufoli in gravidanza è molto difficoltoso, poiché molti dei farmaci normalmente impiegati per contrastare acne e brufoli sono controindicati durante la gestazione. In casi di assoluta necessità, il medico potrebbe comunque decidere di prescrivere alla futura madre l'uso di farmaci a base di perossido di benzoile.

Ad ogni modo, prima di assumere un qualsivoglia farmaco (anche se da banco) per la cura di acne e brufoli in gravidanza, è assolutamente necessario chiedere consiglio al proprio medico e/o al proprio ginecologo.

Prodotti Naturali e Cosmetici Contro i Brufoli in Gravidanza

Se per il trattamento dei brufoli in gravidanza è preferibile evitare i farmaci, il discorso cambia per quel che riguarda l'uso di prodotti cosmetici e rimedi naturali.

Ad esempio, i prodotti cosmetici naturali, come le creme formulate con estratti di piante dall'azione antinfiammatoria e astringente, possono tornare molto utili in situazioni di questo tipo. Tipici esempi di piante dotate delle suddette proprietà sono l'amamelide e l'aloe vera (in particolare, il gel).

Tuttavia, anche quando si utilizzano prodotti naturali che vanno applicati sulla cute, è sempre bene prestare molta attenzione. Difatti, non sempre "naturale" è sinonimo di "sicuro in gravidanza". Pertanto, nonostante questi prodotti debbano essere utilizzati per via esterna, a scopo precauzionale, sarebbe bene chiedere sempre il consiglio del proprio medico o del proprio ginecologo, o eventualmente rivolgersi ad un dermatologo.

Infine, nel trattamento dei brufoli in gravidanza, anche il ricorso a prodotti cosmetici dall'azione esfoliante (ad esempio, maschere o creme) potrebbe rivelarsi utile. Anche in questo caso, sarebbe tuttavia opportuno chiedere il parere del medico.