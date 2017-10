Bryonia o Brionia

Quando si parla di "rimedio omeopatico Bryonia" solitamente ci si riferisce alla Bryonia alba. Non a caso, questa specie è quella maggiormente impiegata in quest'ambito.

Bryonia è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae e che comprende al suo interno svariate specie. All'interno del genere Bryonia, le specie maggiormente conosciute sono probabilmente la Bryonia alba (o brionia bianca) e la Bryonia cretica (o brionia rossa). Entrambe le piante sono tossiche e, per tale motivo, non trovano impieghi in ambito fitoterapico . Nonostante ciò, secondo il principio de "il simile cura il simile", esse vengono sfruttate nel campo dell'omeopatia.

Bryonia alba

La Bryonia alba - anche nota con il nome volgare di brionia bianca - è una specie originaria dell'Europa nordorientale e sudorientale. La pianta è presente anche in Italia, in particolar modo nelle regioni settentrionali.

Curiosità La Bryonia alba è anche conosciuta con i nomi di "rapa del diavolo" e "mandragora inglese". Al pari della mandragora propriamente detta, anche alla Bryonia alba venivano attribuite proprietà magiche.

Caratteristiche e Descrizione Botanica

La Bryonia alba è una pianta monoica ma che produce fiori a sessi separati (ossia, nella stessa pianta sono presenti sia i fiori maschili, sia i fiori femminili). I fiori sono di colore bianco-giallognolo e i frutti sono bacche globose di colore nero.

Il fusto è rampicante e può arrivare a raggiungere i 4 metri di lunghezza. Le foglie sono brevemente picciolate, palmato-pentalobate e ricoperte da piccoli peli su entrambi i lati.

La radice è grossa e carnosa, simile a una rapa (da cui il nome "rapa del diavolo") e di colore grigio-giallognolo. La droga della pianta è rappresentata proprio dalla radice.

Composizione Chimica

La composizione chimica della Bryonia alba è caratterizzata dalla presenza di diversi principi attivi, alcuni dei quali molto tossici. La maggior concentrazione di questi principi si trova nelle radici, benché ve ne siano elevate quantità anche all'interno dei frutti e l'intera pianta sia considerata tossica.

Ad ogni modo, i principali principi attivi presenti nella radice della pianta, sono:

Glucosidi triterpenici chiamati cucurbitacine , fra cui ritroviamo la brionina;

, fra cui ritroviamo la brionina; Triterpeni come l'acido brionolico;

Fitosteroli;

Acidi grassi;

Lecitine.

Tossicità e Sintomi dell'Avvelenamento da Bryonia alba

Le cucurbitacine contenute nella Bryonia alba hanno proprietà altamente tossiche e citotossiche.

Nel dettaglio, l'ingestione della pianta provoca gravi irritazioni della mucosa gastrointestinale, che si manifestano con vomito e diarrea. In dosi molto elevate, la pianta può risultare letale.

Altri sintomi tipici dell'avvelenamento da brionia sono:

La pianta è tossica anche per contatto con la cute e provoca gravi irritazioni che si manifestano con rash, formazione di bolle e necrosi.

Usi in Medicina Popolare

Vista l'elevata tossicità della pianta, il suo impiego non è raccomandato. Tuttavia, in passato la Bryonia alba veniva sfruttata dalla medicina popolare come rimedio lassativo ed emetico. Addirittura, la pianta è stata utilizzata dalla medicina tradizionale per il trattamento di disturbi al fegato e per il trattamento di alcune patologie infettive, acute e croniche.

Rimedio Omeopatico Bryonia alba

Come accennato, attualmente l'unico utilizzo consentito della Bryonia alba riguarda il suo impiego in omeopatia.

Nel dettaglio, la Bryonia è considerata uno dei principali policresti in ambito omeopatico. Ciò significa che la Bryonia è un rimedio omeopatico in grado di esercitare un'azione riequilibrante a livello generale e, per questo, può essere utilizzato per il trattamento di diversi tipi di disturbi.

In particolare, il rimedio omeopatico Bryonia trova impiego in caso di:

Il rimedio omeopatico Bryonia si ottiene dalla tintura madre delle radici fresche di Bryonia alba (raccolte prima della fioritura) mediante l'esecuzione di opportune diluizioni e dinamizzazioni.

Tale rimedio è disponibile in gocce orali o globuli in diverse diluizioni. La diluizione da impiegare e la posologia del prodotto devono essere stabilite dall'omeopata su base individuale, in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare e a seconda della sua gravità.