Lo sapevi che…

In alcune culture - come quella cinese, thailandese e messicana - le blatte rientrano a far parte della normale alimentazione. In Messico e Thailandia i corpi delle blatte vengono cotti mediante bollitura o grigliatura, oppure vengono essiccati. In Cina, invece, le blatte vengono consumate soprattutto fritte. Naturalmente, gli insetti destinati all'alimentazione umana non vengono catturati in natura a causa della potenziale trasmissione di agenti patogeni, ma vengono allevati.