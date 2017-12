Il bicarbonato è uno dei principali "rimedi della nonna" per digerire, ancora oggi utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Il bicarbonato, infatti, è considerato da molti pazienti come il rimedio antiacido per eccellenza, contro i disturbi digestivi , il bruciore e l'acidità di stomaco .

Il bicarbonato di sodio costituisce il principio attivo di diversi farmaci per uso parenterale destinati al trattamento di diverse condizioni, quali: stati di acidosi metabolica ; shock; intossicazione da barbiturici , salicilati e metanolo; sindromi emolitiche e rabdomiolitiche ; iperuricemie . Naturalmente, simili prodotti, per essere utilizzati richiedono l'intervento di personale medico.

Il bicarbonato per digerire altro non è che bicarbonato di sodio (nome IUPAC: idrogeno carbonato di sodio), un sale inorganico avente formula bruta NaHCO 3 . Più precisamente, dal punto di vista chimico, il bicarbonato per digerire è il sale sodico dell'acido carbonico. Sciolto in acqua, il bicarbonato di sodio dà origine a una soluzione leggermente basica, che può essere sfruttata proprio per contrastare i disturbi digestivi e l'eccessiva acidità di stomaco.

Caratteristiche e Proprietà

Il bicarbonato per digerire si presenta come una polvere bianca cristallina, solubile in acqua e insolubile in etanolo.

Dal momento che quando disciolto in acqua dà origine a una soluzione debolmente basica, il bicarbonato è in grado di contrastare l'eccessiva acidità gastrica interagendo con l'acido cloridrico presente nello stomaco secondo la seguente reazione:

NaHCO 3 + HCl → NaCl + H 2 O + CO 2 ↑

In altre parole, l'assunzione di bicarbonato per digerire neutralizza l'acidità dei succhi gastrici producendo anidride carbonica, favorendo in questo modo le funzionalità digestive e contrastando l'acidità e il bruciore di stomaco.