Il biancospino in gocce si ottiene dalle foglie e dai fiori dello stesso biancospino (che costituiscono la droga della pianta), mediante l'uso di adeguati solventi. In funzione della tecnica impiegata, del rapporto droga/solvente, dei tipi di solventi utilizzati e della loro concentrazione, è possibile ottenere diversi estratti liquidi ( tintura madre , soluzioni idroalcoliche, concentrati fluidi ecc.) che possono poi essere assunti per via orale in forma di gocce. Mediante i processi di estrazione, le sostanze attive inizialmente contenute nella pianta si solubilizzano nel solvente o nella miscela di solventi impiegati (quindi, vengono estratte). Tali sostanze, responsabili delle proprietà ascritte al biancospino, sono:

Sempre alle proantocianidine sono attribuite le proprietà ansiolitiche e sedative tradizionalmente ascritte a questa pianta, anche se, in questo tipo di attività, pare vi sia anche il coinvolgimento dei flavonoidi. Questi ultimi, inoltre, hanno dimostrato di possedere attività antiossidanti , antibatteriche e antiviali . Infine, alcuni studi hanno dimostrato che il biancospino è anche in grado di ridurre i livelli ematici di colesterolo , esercitando un'interessante azione ipocolesterolemizzante . Vista la sua comprovata azione a livello cardiaco, la Commissione E Tedesca ha approvato ufficialmente l'utilizzo del biancospino per il trattamento di lievi disturbi cardiovascolari (classe II della classificazione fatta dalla NYHA, New York Heart Association) caratterizzati da una riduzione della gittata cardiaca . Per maggiori informazioni, leggi: Biancospino in Erboristeria - Biancospino, proprietà fitoterapiche

Usi

Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti dai numerosi studi e le indicazioni approvate dalla Commissione E Tedesca, il biancospino gocce (quindi sotto forma di estratto liquido) è impiegato in fitoterapia perlopiù nel trattamento di lievi stati ipertensivi e come rimedio ansiolitico, sedativo e, conseguentemente, come coadiuvante del sonno in caso di stati ansiosi e agitazione (in quest'ultimo caso, solitamente, viene assunto in concomitanza ad altri estratti vegetali in grado di incrementarne l'azione, come gli estratti di melissa, valeriana o escolzia).

Attualmente, in commercio è possibile reperire diverse tipologie di biancospino gocce, che si differenziano sostanzialmente per la metodica estrattiva impiegata e per i solventi utilizzati.

A tal proposito, si ricorda l'importanza di utilizzare solamente prodotti titolati e standardizzati in principi attivi (in questo caso, flavonoidi e/o proantocianidine). Solo così, infatti, è possibile sapere quante sostanze attive si stanno assumendo.

La posologia del biancospino gocce, pertanto, può variare in funzione del tipo di prodotto impiegato e della quantità di sostanze attive in esso contenute. Per tale motivo, si consiglia di leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione o sul foglietto illustrativo. In caso di dubbi, è utile rivolgersi al farmacista o al proprio medico.

Nota Bene Il biancospino gocce non dev'essere inteso come sostituto di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. Inoltre, non è un farmaco e, per tale motivo, esso non è indicato nella cura di alcun tipo di patologia. Tuttavia, può essere utile in caso di disturbi di lieve entità.

In qualsiasi caso, prima di intraprendere terapie fai da te a base di biancospino gocce, sarebbe bene chiedere sempre il consiglio del proprio medico.

Usi in Omeopatia

Il biancospino gocce è reperibile anche sotto forma di rimedio omeopatico in diverse diluizioni. Nell'ambito dell'omeopatia, questo rimedio trova impiego in caso di stati di ansia e angoscia, insonnia, palpitazioni, tachicardia e ipertensione.