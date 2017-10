Betaistina

Cos'è la Betaistina La betaistina è un principio attivo largamente impiegato nel trattamento delle vertigini. Nel dettaglio, questa molecola viene prescritta per il trattamento dei disturbi dell'equilibrio tipicamente indotti dalla sindrome di Ménière. Non a caso, in Europa, l'uso della betaistina ha ottenuto l'approvazione nel 1970 proprio per il trattamento della sintomatologia della suddetta sindrome.

Nelle specialità medicinali attualmente disponibili in commercio in Italia, la betaistina si trova sotto forma di sale dicloridrato. Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Betaistina Microser®

Vertiserc®

Jarapp®

Avvertenze Prima di iniziare la terapia a base di betaistina, è necessario informare il medico se si soffre di: Ulcera gastrica;

Febbre da fieno, esantema o orticaria;

Ipotensione;

Asma bronchiale. Bambini e Adolescenti Dal momento che non vi sono sufficienti informazioni circa la sicurezza d'uso della betaistina in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età, l'utilizzo del principio attivo in questa categoria di pazienti non è raccomandato.

Interazioni Farmacologiche A causa delle possibili interazioni farmacologiche che si possono instaurare, prima di assumere la betaistina, è importante informare il medico se si sta assumendo qualcuno dei seguenti farmaci: Inibitori delle monoammino ossidasi, o IMAO (poiché potrebbero aumentare la biodisponibilità della betaistina);

Antistaminici (poiché potrebbe verificarsi una riduzione dell'attività di entrambi i farmaci). Ad ogni modo, è sempre bene informare il medico se si stanno assumendo - o se sono stati recentemente assunti - farmaci o altre sostanze di qualsiasi tipo, inclusi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica, i prodotti erboristici e i prodotti omeopatici.

Meccanismo d'azione Come Agisce la Betaistina La betaistina è un analogo dell'istamina dotato di attività agonista nei confronti dei recettori dell'istamina di tipo H1. Tali recettori sono localizzati in diversi distretti, fra i quali rientrano anche i vasi sanguigni presenti nell'orecchio interno. La loro stimolazione è in grado di indurre una vasodilatazione.

Inoltre, la betaistina esercita anche un'azione antagonista nei confronti dei recettori istaminici di tipo H3 (localizzati prevalentemente sulle terminazioni pre-sinaptiche dove modulano negativamente il rilascio della stessa istamina e di molti altri neurotrasmettitori). Grazie a questo antagonismo operato dalla betaistina, si assiste pertanto all'aumento del rilascio di istamina che - a sua volta - può incrementare l'attivazione dei recettori di tipo H1, contribuendo così all'azione vasodilatatoria dalla betaistina stessa.

Si può quindi affermare che la betaistina agisce con un doppio meccanismo d'azione: uno diretto (agonismo recettori H1) e uno indiretto (antagonismo recettori H3).

Questo duplice meccanismo d'azione - che porta alla dilatazione dei vasi sanguigni dell'orecchio interno - permette di migliorare il flusso sanguigno in questa particolare area, riducendo così l'aumento di pressione e migliorando i sintomi tipici della sindrome di Ménière: vertigini, tinnito e perdita dell'udito.

Modalità d'uso e Posologia La betaistina è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di compresse o soluzione orale (in flacone con tappo erogatore).

La dose di betaistina abitualmente somministrata può variare dai 16 mg ai 48 mg al giorno, da assumersi in dose unica (in caso di bassi dosaggi), oppure in dosi frazionate nell'arco della giornata (in caso di elevati dosaggi).

La betaistina può essere assunta sia durante che dopo i pasti. Tuttavia, va ricordato che la somministrazione di betaistina può causare disturbi allo stomaco. L'assunzione del farmaco durante i pasti principali potrebbe rappresentare una soluzione al problema.

Gravidanza e Allattamento L'uso della betaistina nelle donne in gravidanza è generalmente controindicato, fatto salvo il caso in cui il medico non ritenga assolutamente necessario somministrare il principio attivo alla gestante.

Inoltre, dal momento che non è noto se la betaistina viene escreta nel latte materno, a scopo precauzionale, il suo utilizzo nelle donne che allattano al seno non è raccomandato.