Il bacillo di Koch - il cui nome scientifico è Mycobacterium tubercolosis - è il microorganismo responsabile della tubercolosi , patologia infettiva altamente contagiosa che - se non adeguatamente trattata - può rivelarsi letale. Il bacillo di Koch deve il suo nome al medico e microbiologo tedesco Robert Koch che lo scoprì nel 1882, individuandolo, appunto, come agente eziologico della tubercolosi. Il bacillo di Koch è un micobatterio appartenente alla famiglia delle Mycobacteriacee e - come tutti i batteri appartenenti a questo genere (Mycobacterium) - si caratterizza per una parete cellulare particolarmente complessa e ricca di lipidi.

Caratteristiche

Il bacillo di Koch è un bacillo, asporigeno, immobile e aerobio obbligato. Come accennato, questo microorganismo possiede una parete cellulare dalla struttura piuttosto complessa che gli conferisce diverse caratteristiche.

Rivestimento Cellulare e Caratteristiche del Bacillo di Koch

La parete cellulare del bacillo di Koch presenta la peculiarità di essere composta da un'elevata quantità di lipidi (indicativamente, il 50-60% del peso secco della parete cellulare), in particolare, acidi grassi (acidi micolici), cere e fosfatidi.

Per essere più precisi, la parete cellulare è organizzata in diversi strati: subito sopra la membrana cellulare è presente il peptidoglicano; lo strato sopra quest'ultimo è costituito dall'arabinogalattano e, infine, vi sono i glicolipidi di superficie a cui si ancorano gli acidi micolici. Nella parete cellulare è presente anche il cosiddetto polimero lipo-arabinosilmannano (LAM) che - inserito nella membrana plasmatica - attraversa il rivestimento cellulare in tutto il suo spessore, dall'interno verso l'esterno.

Questa ricchezza di lipidi conferisce al bacillo di Koch una serie di caratteristiche ben precise che - in linea di massima - sono comuni a tutti i micobatteri. Più precisamente, tali caratteristiche consistono in:

Crescita lenta (tempi di replicazione che variano dalle 12 alle 24 ore);

Acido e alcol-resistenza;

Resistenza ai detergenti;

Resistenza ai comuni disinfettanti;

Resistenza all'essicazione;

Antigenicità.

Inoltre, sempre a causa di questa ricchezza lipidica, il bacillo di Koch è scarsamente permeabile alla colorazione di Gram: per tale ragione, in alcuni casi può apparire come un battere Gram-positivo, mentre in altri casi potrebbe risultare Gram-negativo. A causa di questo comportamento, il bacillo di Koch è definito come un batterio Gram-variabile.

Infine, si ritiene che la componente lipidica della parete cellulare del bacillo di Koch sia implicata anche nella resistenza a diversi farmaci antibiotici.

L'antigenicità del bacillo, invece, è imputabile alla componente proteica del rivestimento cellulare che costituisce circa il 15% della parete. La porzione proteica isolata e purificata prende il nome di tubercolina o PPD (Purified Protein Derivative) e viene impiegata per eseguire il test di Mantoux.

Il Fattore Cordale

Il fattore cordale è una particolare sostanza formata dai bacilli tubercolari virulenti (quale è il bacillo di Koch), che consente ai batteri di crescere con una particolare formazione simile a una corda, altrimenti definita "a palizzata".

Dal punto di vista chimico, il fattore cordale è un derivato degli acidi micolici (glicolipide 6-6'-dimicolin-treasolo) e - insieme alla componente proteica del rivestimento cellulare - è implicato nella virulenza del bacillo di Koch.